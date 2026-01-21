Ξυλοκόπησαν μέσα στη φυλακή τον 16χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες – Τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο

  • Στόχος των συγκρατούμενών του στις φυλακές Κασσαβέτειας, φέρεται πως έγινε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, κατά τη διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 11 κρατούμενοι τον χτύπησαν και τον βασάνισαν, μαστιγώνοντάς τον με ηλεκτρικό καλώδιο.
  • Παράλληλα, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας. Ο 16χρονος και οι υπόλοιποι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες πριν επιστρέψουν στην φυλακή.
  • Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκληθεί από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά. Την ίδια ώρα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου.
Στόχος των συγκρατούμενών του στις φυλακές Κασσαβέτειας, φέρεται πως έγινε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, κατά τη διάρκεια γενικευμένου επεισοδίου που κατέληξε σε εμπρησμό του θαλάμου το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, 11 κρατούμενοι, ηλικίας 15-18 χρονών, χτύπησαν και βασάνισαν τον 16χρονο, καθώς φέρεται να τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και οι υπόλοιποι κρατούμενοι που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επέστρεψαν στην φυλακή.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, οι ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα, με αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να πνίξουν τον θάλαμο και κάποιοι από αυτούς να παρουσιάσουν συμπτώματα λιποθυμίας.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 στη δυτική πτέρυγα 821. Στο σημείο έφθασαν ταχύτατα πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εμπρησμός συνδέεται με διαμαρτυρίες για τις συνθήκες κράτησης, ενώ είχε προηγηθεί η συμπλοκή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από δύο ανήλικους με αναπτήρα και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Την ίδια ώρα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

