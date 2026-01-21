Hellenic Train: Διακόπτονται τα δρομολόγια Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331,1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330, 1331,1332 και 1333 στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.