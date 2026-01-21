Ελεωνόρα Ζουγανέλη: «Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική» – Τι είπε για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο

Σύνοψη από το

  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο, δηλώνοντας πως «μας κρατάει μαζί το να γνωριστούμε, το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλο». Εξέφρασε επίσης την ενόχλησή της για τη δημοσιοποίηση της προσωπικής της ζωής, ρωτώντας «Γιατί πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου και να διαβάζει δίπλα έναν κατάλογο;».
  • Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην αγωνία της να συνυπάρξει στη σκηνή με τον πατέρα της, δηλώνοντας ότι τελικά υπήρξε «πολύ μεγάλη ελευθερία και διακριτικότητα». Παραδέχτηκε επίσης ότι είναι ντροπαλή, αλλά στη σκηνή «πρέπει να βγεις και να κάνεις θόρυβο».
  • Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη χαρακτήρισε τον εαυτό της «πειραματικό στοιχείο» όσον αφορά την εμφάνισή της, δηλώνοντας πως «φοβάμαι τις αλλαγές αλλά τις τολμάω». Επίσης, αποκάλυψε πως η σχέση της με τη ζυγαριά είναι «αηδιαστική».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο, την επαγγελματική πορεία της και τις αλλαγές που έχει κάνει κατά καιρούς στην εμφάνισή της μίλησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Στις πρόβες της παράστασης είχα αγωνία για το πώς θα συνυπάρξω στη σκηνή με τον πατέρα μου. Όμως υπήρξε πολύ μεγάλη ελευθερία και διακριτικότητα και από τους δυο μας και τώρα είναι συγκινητικό. Τελικά ακολουθώ με κάποιο τρόπο τα βήματά του, παλιότερα δεν ήθελα να το αποδεχθώ, αλλά τώρα το δέχομαι. Με τους γονείς μου πέρασα πολλή αντίδραση στο παρελθόν και ακόμα περνάω», τόνισε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

«Δυστυχώς, είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και κατ’ επέκταση με τους άλλους. Είμαι ντροπαλή, σίγουρα συνεσταλμένη. Γενικά δεν μου αρέσει να κάνω θόρυβο, προτιμώ να παρατηρώ. Βέβαια, πάνω στη σκηνή πρέπει να βγεις και να κάνεις θόρυβο, οπότε εκεί υπάρχει μία μετάβαση», παραδέχτηκε η τραγουδίστρια.

«Πειραματίστηκα πολύ με τα μαλλιά μου, γενικά είμαι πειραματικό στοιχείο. Δεν έχω confort zone, φοβάμαι τις αλλαγές αλλά τις τολμάω, δεν είμαι άνθρωπος που επαναλαμβάνομαι. […] Μου αρέσει μια συγκεκριμένη εικόνα και παίζει ρόλο στην ψυχολογία μου. Προσπαθώ να την έχω αλλά δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Η σχέση μου με τη ζυγαριά είναι αηδιαστική, μαρτυρώ, συνεχώς ανεβοκατεβαίνω», σημείωσε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Για τον Νίκο Συρίγο

«Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το να γνωριστούμε, το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλο, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς σε γοητεύει κάτι, σε εμπνέει, υπάρχει μία εξέλιξη» είπε η τραγουδίστρια και πρόσθεσε:

« Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”. Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, γιατί κάνουμε σχέσεις, χωρίζουμε, προχωράμε, οι άνθρωποι κάνουν οικογένειες, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει, δεν είμαστε μόνοι μας, άλλοι έχουν παιδιά. Γιατί πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου και να διαβάζει δίπλα έναν κατάλογο; Το βρίσκω λίγο άκομψο. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω».

11:05 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

