Κακοκαιρία: Καθυστερεί η αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης- ΚΟ ΝΔ

Η κακοκαιρία προκαλεί προβλήματα. Μεταξύ άλλων καθυστερεί και η αναχώρηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για το Νταβός της Ελβετίας, όπου θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

11:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Νατσιός για το θέμα των αμβλώσεων: Η «ΝΙΚΗ» είναι υπέρ της ζωής – Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος...
10:44 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Η στιγμή που ακούγεται το 112 στην αίθουσα της Ολομέλειας – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε»

Το μήνυμα από το 112 που εστάλη στους κατοίκους της Αττικής για να περιορίσουν τις μετακινήσει...
10:08 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Νταβός εν μέσω «ταραγμένων θαλασσών» σε διεθνές επίπεδο – Οι συναντήσεις, οι επενδυτικές ευκαιρίες και… η Γροιλανδία

Για το Νταβός της Ελβετίας αναχωρεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος στο...
08:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή, Νίκο Τσάκο – Τι συζήτησαν

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, δείπνησε, την περα...
