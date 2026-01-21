Τραμπ: Με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών θα φτάσει στο Νταβός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με “περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση” λόγω προβλήματος που παρουσίασε το πρώτο αεροσκάφος το οποίο θα τον μετέφερε στην Ελβετία, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

“Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση”, δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Νταβός.

Το πρώτο αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, λόγω τεχνικού προβλήματος. Τελικά ο Τραμπ αναχώρησε για την Ελβετία 2,5 ώρες αργότερα με άλλο αεροπλάνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στο Νταβός στις 14:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας).