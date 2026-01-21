Τραμπ: Με καθυστέρηση περίπου τριών ωρών θα φτάσει στο Νταβός

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με “περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση” λόγω τεχνικού προβλήματος στο πρώτο αεροσκάφος που θα τον μετέφερε.
  • Το πρώτο αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον. Τελικά ο Τραμπ αναχώρησε για την Ελβετία 2,5 ώρες αργότερα με άλλο αεροπλάνο.
  • Η καθυστέρηση επηρεάζει το πρόγραμμά του, καθώς ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στο Νταβός στις 14:30 τοπική ώρα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με “περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση” λόγω προβλήματος που παρουσίασε το πρώτο αεροσκάφος το οποίο θα τον μετέφερε στην Ελβετία, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

“Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει περίπου τρεις ώρες καθυστέρηση”, δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Νταβός.

Το πρώτο αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου αναγκάστηκε να επιστρέψει στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον, λόγω τεχνικού προβλήματος. Τελικά ο Τραμπ αναχώρησε για την Ελβετία 2,5 ώρες αργότερα με άλλο αεροπλάνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν προγραμματισμένο να εκφωνήσει ομιλία στο Νταβός στις 14:30 (τοπική ώρα, 15:30 ώρα Ελλάδας).

11:20 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κριστίν Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι – Είμαι σε εγρήγορση

Οι ΗΠΑ «συμπεριφέρονται πολύ περίεργα ως σύμμαχοι», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής...
11:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

BBC: Εικόνες φρίκης από το Ιράν – Φωτογραφίες με τα πρόσωπα εκατοντάδων νεκρών διαδηλωτών

Εκατοντάδες φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τα πρόσωπα ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη βίαιη κατα...
10:36 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν για τη Συρία και τη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε τις εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα με τον Αμερικαν...
09:53 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Συμβούλιο Ειρήνης»: Ισραήλ και Αρμενία συμφώνησαν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρο...
