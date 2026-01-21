Τηλεθέαση (20/1): Στην κορυφή ο αγώνας του Ολυμπιακού

  Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν στο Mega, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά σε δυναμικό κοινό και σύνολο.
  Ισχυρή παρουσία είχαν επίσης οι σειρές του Alpha, αλλά και το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1, διατηρώντας σταθερά υψηλά μερίδια.
  Συγκεκριμένα, το Mega με τον αγώνα έφτασε το 25,4% στο σύνολο και το 25,1% στο δυναμικό κοινό.
Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν στο Mega, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο.

Ισχυρή παρουσία είχαν επίσης οι σειρές του Alpha, αλλά και το «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1, που διατήρησαν σταθερά υψηλά μερίδια.

Σύνολο

Κανάλι Πρόγραμμα Σύνολο (%)
Mega Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 25,4
Alpha Να μ΄αγαπάς 21,1
Alpha Άγιος έρωτας 17,7
ANT1 Ράδιο Αρβύλα 16,5
ANT1 Grand Hotel 13,3
ΣΚΑΪ Survivor 11,1
Star MasterChef 10,5
Star Ξένη ταινία – The Expendables 2 5,6
ANT1 Γιατί ρε πατέρα; 5,3
OPEN Real View 2,4
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 1,5

Δυναμικό

Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%)
Mega Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 25,1
Alpha Να μ΄αγαπάς 15,9
ANT1 Ράδιο Αρβύλα 15,7
Star MasterChef 13,4
Alpha Άγιος έρωτας 12,9
ΣΚΑΪ Survivor 9,4
ANT1 Grand Hotel 8,5
Star Ξένη ταινία – The Expendables 2 6
ANT1 Γιατί ρε πατέρα; 4,8
OPEN Real View 2,7
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 2,3

