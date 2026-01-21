Γιατί η διαμάχη Τραμπ – Ευρωπαίων για τη Γροιλανδία βάζει στον «πάγο» το πακέτο οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία – Ανάλυση των Financial Times

Η αντίσταση των Ευρωπαίων στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία και στην προτεινόμενη πρωτοβουλία του για ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) έχει εκτροχιάσει τα σχέδια για ένα πακέτο οικονομικής στήριξης προς τη μεταπολεμική Ουκρανία, πυροδοτώντας ανησυχίες ότι ένα διευρυνόμενο διατλαντικό ρήγμα θα μπορούσε να υπονομεύσει την ενότητα της Δύσης πίσω από το Κίεβο, αναφέρουν οι Financial Times, σε ανάλυσή τους.

Η προγραμματισμένη ανακοίνωση ενός «σχεδίου ευημερίας» ύψους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο επρόκειτο να συμφωνηθεί μεταξύ της Ουκρανίας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, καθυστερεί, σύμφωνα με έξι αξιωματούχους, εν μέσω βαθιών διαφωνιών μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτευουσών και της Ουάσιγκτον σχετικά με τη Γροιλανδία και το προτεινόμενο διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Τραμπ για την επιτήρηση της Γάζας και άλλων παγκόσμιων συγκρούσεων.

«Δεν υπάρχει υπογραφή προς το παρόν», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους στους FT. Ένας άλλος ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν θα μπορούσαν απλώς να αγνοήσουν τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Γροιλανδία, προσπαθώντας παράλληλα να σημειώσουν πρόοδο σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τον Τραμπ, όπως η Ουκρανία.

Η Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» «επισκιάζουν» το θέμα της Ουκρανίας

«Κανείς δεν έχει διάθεση να σκηνοθετήσει ένα μεγαλειώδες θέαμα γύρω από μια συμφωνία με τον Τραμπ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας τρίτος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» έχουν «επισκιάσει» την προγραμματισμένη εστίαση στην Ουκρανία κατά τη συνάντηση στις Άλπεις.

Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οκτώ Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ ως απάντηση στην απόφασή τους να στείλουν στρατεύματα στη Γροιλανδία για μια στρατιωτική άσκηση, προκαλώντας αυτό που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι περιγράφουν ως τη σοβαρότερη διατλαντική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Παράλληλα, έχει θορυβήσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προσκαλώντας τες να συμμετάσχουν σε ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» που προτείνει και το οποίο πολλοί στην Ευρώπη φοβούνται ότι έχει σχεδιαστεί για να παραγκωνίσει τον ΟΗΕ ως φόρουμ διαμεσολάβησης σε παγκόσμιες συγκρούσεις.

Η πλειονότητα των κρατών της ΕΕ απέρριψε τις προσκλήσεις, με την απόφαση να προσκληθεί ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στο συμβούλιο να εντείνει τις υπάρχουσες ανησυχίες σχετικά με την πρόταση, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις αποφάσεις, όπως αναφέρουν οι Financial Times στο δημοσίευμά τους.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει λόγω ανησυχιών για τις αρμοδιότητες του συμβουλίου, ενώ η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε ότι «προϋπόθεση» για τη συμμετοχή της είναι το όργανο αυτό να είναι «συμβατό με τα υφιστάμενα διεθνή νομικά πλαίσια».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Τρίτη ότι του ήταν «πολύ δύσκολο να φανταστεί» τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε σώμα μαζί με τον Πούτιν. «Ανησυχώ για οποιαδήποτε απώλεια εστίασης κατά τη διάρκεια ενός πολέμου πλήρους κλίμακας», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο Νταβός. «Δεν θεωρώ [τη Γροιλανδία και την Ουκρανία] ως εναλλάξιμα [θέματα]».

Στον αέρα προς το παρόν το «σχέδιο ευημερίας»

Το «σχέδιο ευημερίας» -το οικονομικό σκέλος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής πρότασης που διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς εισβολής της Ρωσίας- προορίζεται να παράσχει στο Κίεβο μακροπρόθεσμη υποστήριξη για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη ύστερα από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών χωρών για τη Γροιλανδία διέκοψαν τις διαπραγματεύσεις για το έγγραφο μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις και μίλησαν στους FT. Οι ΗΠΑ δεν έστειλαν εκπρόσωπο στις συνομιλίες το βράδυ της Δευτέρας, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

«Υπήρξε μια αλλαγή στη διάθεση», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, αναφερόμενος στην κρίση της Γροιλανδίας, η οποία ώθησε το μπλοκ να υποσχεθεί αντίποινα σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του. «Ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή και δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι όλα βαίνουν κανονικά».

Το «σχέδιο ευημερίας» δεν μπαίνει οριστικά στο «πάγο», δήλωσαν οι έξι αξιωματούχοι, και θα μπορούσε ακόμη να υπογραφεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι το σχέδιο είναι «πολύ σημαντικό». Ωστόσο, αποφάσισε να μην ταξιδέψει στο Νταβός, καθώς το Κίεβο κλονιζόταν από μια μαζική εναέρια επίθεση που άφησε μεγάλα τμήματα της πόλης χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια ενός κύματος ψύχους. Σύμφωνα με δύο άτομα από το περιβάλλον του προέδρου, ο Ουκρανός ηγέτης αποφάσισε επίσης να μην μεταβεί στην Ελβετία εφόσον δεν υπήρχε εγγύηση για μια ουσιαστική συνάντηση με τον Τραμπ, στην οποία θα υπογραφόταν το σχέδιο ευημερίας.

«Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης αυτών των εγγράφων. Εάν τα έγγραφα είναι έτοιμα, θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση και θα γίνει το ταξίδι [στο Νταβός]», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.