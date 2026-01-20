Τηλεθέαση (19/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Επέστρεψε η μυθοπλασία στον ανταγωνισμό και μαζί με το MasterChef και το Survivor η μάχη για την τηλεθέαση ήταν δύσκολη το βράδυ της Δευτέρας (19/1).

Σύνολο

Κανάλι Πρόγραμμα Σύνολο (%) ALPHA Να μ΄αγαπάς 19 ALPHA Άγιος έρωτας 17 ANT1 Ράδιο Αρβύλα 14,3 MEGA Η γη της ελιάς 13,6 MEGA Μια νύχτα μόνο 13,3 ANT1 Grand Hotel 12,7 SKAI Survivor 10,7 STAR MasterChef 10,6 OPEN Ντοκιμαντέρ για τα Ίμια 7,5 OPEN Ξένη ταινία – Ο ξένος 4,7 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,9

Δυναμικό