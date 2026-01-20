Τηλεθέαση (19/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Επέστρεψε η μυθοπλασία στον ανταγωνισμό και μαζί με το MasterChef και το Survivor η μάχη για την τηλεθέαση ήταν δύσκολη το βράδυ της Δευτέρας (19/1).
Σύνολο
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Σύνολο (%)
|ALPHA
|Να μ΄αγαπάς
|19
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|17
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|14,3
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|13,6
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|13,3
|ANT1
|Grand Hotel
|12,7
|SKAI
|Survivor
|10,7
|STAR
|MasterChef
|10,6
|OPEN
|Ντοκιμαντέρ για τα Ίμια
|7,5
|OPEN
|Ξένη ταινία – Ο ξένος
|4,7
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|1,9
Δυναμικό
|Κανάλι
|Πρόγραμμα
|Δυναμικό (%)
|STAR
|MasterChef
|15,5
|ALPHA
|Άγιος έρωτας
|14,6
|ALPHA
|Να μ΄αγαπάς
|13,8
|ANT1
|Ράδιο Αρβύλα
|12,6
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|11,8
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10,7
|ANT1
|Grand Hotel
|7,9
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|7,4
|OPEN
|Ντοκιμαντέρ για τα Ίμια
|6,2
|OPEN
|Ξένη ταινία – Ο ξένος
|4,3
|OPEN
|Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε)
|1,9