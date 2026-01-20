Τηλεθέαση (19/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Σύνοψη από το

  • Η επιστροφή της μυθοπλασίας στον ανταγωνισμό, μαζί με το MasterChef και το Survivor, διαμόρφωσε μια δύσκολη μάχη για την τηλεθέαση το βράδυ της Δευτέρας 19/1.
  • Στο σύνολο του κοινού, την πρώτη θέση κατέλαβε η σειρά του ALPHA “Να μ΄αγαπάς” με 19%, ενώ ακολούθησε ο “Άγιος έρωτας” του ίδιου καναλιού με 17%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το MasterChef του STAR βρέθηκε στην κορυφή με 15,5%, με τον “Άγιο έρωτα” και το “Να μ΄αγαπάς” του ALPHA να ακολουθούν.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (19/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Επέστρεψε η μυθοπλασία στον ανταγωνισμό και μαζί με το MasterChef και το Survivor η μάχη για την τηλεθέαση ήταν δύσκολη το βράδυ της Δευτέρας (19/1).

 Σύνολο

Κανάλι Πρόγραμμα Σύνολο (%)
ALPHA Να μ΄αγαπάς 19
ALPHA Άγιος έρωτας 17
ANT1 Ράδιο Αρβύλα 14,3
MEGA Η γη της ελιάς 13,6
MEGA Μια νύχτα μόνο 13,3
ANT1 Grand Hotel 12,7
SKAI Survivor 10,7
STAR MasterChef 10,6
OPEN Ντοκιμαντέρ για τα Ίμια 7,5
OPEN Ξένη ταινία – Ο ξένος 4,7
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,9

 

 

 Δυναμικό

Κανάλι Πρόγραμμα Δυναμικό (%)
STAR MasterChef 15,5
ALPHA Άγιος έρωτας 14,6
ALPHA Να μ΄αγαπάς 13,8
ANT1 Ράδιο Αρβύλα 12,6
ΣΚΑΪ Survivor 11,8
MEGA Μια νύχτα μόνο 10,7
ANT1 Grand Hotel 7,9
MEGA Η γη της ελιάς 7,4
OPEN Ντοκιμαντέρ για τα Ίμια 6,2
OPEN Ξένη ταινία – Ο ξένος 4,3
OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 1,9

 

