Ελέφαντας τρομοκρατεί πόλεις στην ανατολική Ινδία – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 15 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 15 ακόμη έχουν τραυματιστεί από έναν μεγάλο άγριο ελέφαντα, ο οποίος εδώ και 20 ημέρες τρομοκρατεί πόλεις στην ανατολική Ινδία.
  • Πιστεύεται ότι το ζώο βρίσκεται σε κατάσταση μούστου, μια ορμονική κατάσταση που καθιστά τους αρσενικούς ελέφαντες εξαιρετικά επιθετικούς και απρόβλεπτους.
  • Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι έχουν αναπτυχθεί σε μια μαζική επιχείρηση έρευνας, ωστόσο ο ελέφαντας δεν έχει ακόμη συλληφθεί και συνεχίζει να διαφεύγει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ινδία, Ελέφαντας

Τουλάχιστον 2ο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 15 ακόμη έχουν τραυματιστεί από έναν μεγάλο άγριο ελέφαντα ο οποίος εδώ και 20 ημέρες τρομοκρατεί αρκετές πόλεις στην ανατολική Ινδία, οι κάτοικοι των οποίων σκαρφαλώνουν σε δέντρα και να κοιμόντουσαν σε στέγες για να γλιτώσουν.

Ο αρσενικός ελέφαντας με τον μονό χαυλιόδοντα χτύπησε για πρώτη φορά την Πρωτοχρονιά, όταν σκότωσε έναν 35χρονο άνδρα στο χωριό Bandijhari στην περιοχή West Singhbhum του Jharkhand.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, το ζώο σκότωσε πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας στην κοντινή πόλη Sowan. Την επόμενη μέρα, σκότωσε πέντε ακόμη ανθρώπους στην Babaria, συμπεριλαμβανομένου ενός παντρεμένου ζευγαριού και των δύο παιδιών τους, ανέφεραν οι Times of India.

Ινδία, Ελέφαντας

Όπως αναφέρει η New York Post, πιστεύεται ότι το ζώο βρίσκεται σε κατάσταση μούστου— μια φυσική αλλά επικίνδυνη ορμονική κατάσταση στους αρσενικούς ελέφαντες που χαρακτηρίζεται από μια απότομη αύξηση της τεστοστερόνης που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες.

Κατά τη διάρκεια του μούστος, οι αρσενικοί ελέφαντες γίνονται εξαιρετικά επιθετικοί, ανήσυχοι και απρόβλεπτοι, συχνά περιπλανώμενοι σε μεγάλες αποστάσεις και επιτιθέμενοι χωρίς προειδοποίηση.

Στα χωριά που επλήγησαν περισσότερο, η νύχτα έφερε πανικό, με τους κατοίκους να αρνούνται να κοιμηθούν σε εσωτερικούς χώρους και αντ’ αυτού να κάθονται σε στέγες ή σε δέντρα, παρακολουθώντας τον ήχο από το σπάσιμο τοίχων ή τα βήματα καθώς ο ελέφαντας περιπλανιόταν στην άκρη του δάσους.

Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι σε δασικές εκτάσεις και περιοχές άγριας ζωής έχουν αναπτυχθεί σε μια μαζική επιχείρηση έρευνας που περιλαμβάνει ομάδες εντοπισμού, μονάδες ηρεμιστικών και drones.

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι ο ελέφαντας δεν έχει ακόμη συλληφθεί, καθώς συνεχίζει να διαφεύγει από τις ομάδες, κινούμενος γρήγορα μέσα σε πυκνό δάσος και γλιστρώντας μέσα από απομακρυσμένα χωριά υπό την κάλυψη του σκότους.

Το προσωπικό ελέγχου ζώων έκανε πολλές προσπάθειες να ηρεμήσει τον ελέφαντα χρησιμοποιώντας βέλη με αναισθητικό, αλλά κάθε προσπάθεια απέτυχε καθώς ο γίγαντας γινόταν ολοένα και πιο ανήσυχος – αναγκάζοντας τις ομάδες να διακόπτουν επανειλημμένα τις επιχειρήσεις λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε πλήθη που συγκεντρώνονταν κοντά σε χωριά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στην κοιλιά: H 5λεπτη άσκηση στο σπίτι που μειώνει τη «χαλάρωση» μετά τα 50 και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό

Ογκολόγος διαπίστωσε ξαφνικά ότι είχε καρκίνο του μαστού: «Δεν είχα κανένα σύμπτωμα»

Επικουρικές συντάξεις: Ανατροπή με τις αυξήσεις – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων -Αναλυτικός οδηγός

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:42 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας – «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα αντισταθούν πολύ στο σχέδιό μου για τη Γροιλανδία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολ...
08:40 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Προσκάλεσε τον Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας πως προσκάλεσε τον Ρώσο ο...
08:30 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ενισχύεται η εκδοχή του ελαττωματικού συνδέσμου – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών της Ισπανίας για τη σιδηροδρομική τραγωδία ...
07:34 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Ευρώπη στους δασμούς του Τραμπ;

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εκτός αν ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι