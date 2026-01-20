Ελέφαντας τρομοκρατεί πόλεις στην ανατολική Ινδία – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 15 τραυματίες

Τουλάχιστον 2ο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 15 ακόμη έχουν τραυματιστεί από έναν μεγάλο άγριο ελέφαντα ο οποίος εδώ και 20 ημέρες τρομοκρατεί αρκετές πόλεις στην ανατολική Ινδία, οι κάτοικοι των οποίων σκαρφαλώνουν σε δέντρα και να κοιμόντουσαν σε στέγες για να γλιτώσουν.

Ο αρσενικός ελέφαντας με τον μονό χαυλιόδοντα χτύπησε για πρώτη φορά την Πρωτοχρονιά, όταν σκότωσε έναν 35χρονο άνδρα στο χωριό Bandijhari στην περιοχή West Singhbhum του Jharkhand.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, το ζώο σκότωσε πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας στην κοντινή πόλη Sowan. Την επόμενη μέρα, σκότωσε πέντε ακόμη ανθρώπους στην Babaria, συμπεριλαμβανομένου ενός παντρεμένου ζευγαριού και των δύο παιδιών τους, ανέφεραν οι Times of India.

Όπως αναφέρει η New York Post, πιστεύεται ότι το ζώο βρίσκεται σε κατάσταση μούστου— μια φυσική αλλά επικίνδυνη ορμονική κατάσταση στους αρσενικούς ελέφαντες που χαρακτηρίζεται από μια απότομη αύξηση της τεστοστερόνης που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες.

Κατά τη διάρκεια του μούστος, οι αρσενικοί ελέφαντες γίνονται εξαιρετικά επιθετικοί, ανήσυχοι και απρόβλεπτοι, συχνά περιπλανώμενοι σε μεγάλες αποστάσεις και επιτιθέμενοι χωρίς προειδοποίηση.

Στα χωριά που επλήγησαν περισσότερο, η νύχτα έφερε πανικό, με τους κατοίκους να αρνούνται να κοιμηθούν σε εσωτερικούς χώρους και αντ’ αυτού να κάθονται σε στέγες ή σε δέντρα, παρακολουθώντας τον ήχο από το σπάσιμο τοίχων ή τα βήματα καθώς ο ελέφαντας περιπλανιόταν στην άκρη του δάσους.

Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι σε δασικές εκτάσεις και περιοχές άγριας ζωής έχουν αναπτυχθεί σε μια μαζική επιχείρηση έρευνας που περιλαμβάνει ομάδες εντοπισμού, μονάδες ηρεμιστικών και drones.

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι ο ελέφαντας δεν έχει ακόμη συλληφθεί, καθώς συνεχίζει να διαφεύγει από τις ομάδες, κινούμενος γρήγορα μέσα σε πυκνό δάσος και γλιστρώντας μέσα από απομακρυσμένα χωριά υπό την κάλυψη του σκότους.

Το προσωπικό ελέγχου ζώων έκανε πολλές προσπάθειες να ηρεμήσει τον ελέφαντα χρησιμοποιώντας βέλη με αναισθητικό, αλλά κάθε προσπάθεια απέτυχε καθώς ο γίγαντας γινόταν ολοένα και πιο ανήσυχος – αναγκάζοντας τις ομάδες να διακόπτουν επανειλημμένα τις επιχειρήσεις λόγω φόβων ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε πλήθη που συγκεντρώνονταν κοντά σε χωριά.