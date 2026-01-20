Έτοιμες από την ΑAΔΕ δύο εκατ. δηλώσεις – Αναλυτικός οδηγός

Περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι από 1,3 εκατομμύρια πέρυσι θα δουν φέτος τις φορολογικές δηλώσεις τους, που θα περιλαμβάνουν αυτόματα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, ακίνητα, αυτοκίνητα και επιδόματα, προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το 30% των δηλώσεων οι οποίες θα είναι προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή, με την ΑΑΔΕ ήδη να προσυμπληρώνει τα έντυπα Ε1 και Ε3 και να σχεδιάζει το επόμενο βήμα, την ένταξη του εντύπου Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με το άνοιγμα του Taxis στις 16 Μαρτίου οι δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή, αλλά οι υπόχρεοι θα πρέπει να επαληθεύσουν τα στοιχεία τους και να διορθώσουν ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις έως την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Η ελλιπής κατανόηση ή η λανθασμένη συμπλήρωση των κωδικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φορολογική επιβάρυνση ή στην απώλεια σημαντικών ελαφρύνσεων. Αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις οι δηλώσεις θα σταλούν αυτόματα.

Πάντως ακόμα και σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει λάθη και κενά μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διορθώσεις στα στοιχεία με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Με βάση τις αλλαγές, η φορολογική διοίκηση θα επαναπροσδιορίσει τον φόρο εκδίδοντας νέο εκκαθαριστικό.

Η περυσινή εμπειρία

Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στα στοιχεία που θα προσυμπληρώσει η ΑΑΔΕ στις φορολογικές δηλώσεις τους, καθώς ενδέχεται στη συνέχεια να τρέχουν για τροποποιητικές δηλώσεις ή να τιμωρηθούν με πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς, όπως κατέδειξε η περυσινή εμπειρία, ενδεχομένως να έχουν λανθασμένα στοιχεία. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν συγκεκριμένα:

– Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα εισοδήματα.

– Αν έχουν αναγραφεί σωστά οι κωδικοί που μειώνουν τον φόρο (π.χ. κωδικοί 049-050).

– Αν έχουν αναγραφεί ορθά τα στοιχεία των τεκμαρτών δαπανών (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.). Υπάρχει κίνδυνος η τεκμαρτή δαπάνη, όπως αναγράφηκε, να είναι υψηλότερη της πραγματικής.

– Αν έχουν αναγραφεί στους σωστούς κωδικούς διάφορα επιδόματα που ενδεχομένως εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος, αλλά αναγράφηκαν σε κωδικούς που φορολογούνται.

– Αν δεν έχει αναγραφεί κάποιο επίδομα που ελήφθη το 2025.

– Αν έχουν αναγραφεί ενδεχόμενα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να διορθωθούν τα λάθη και κατόπιν να υποβληθούν οι δηλώσεις.

– Εάν έχουν αναγραφεί σωστά οι τόκοι των καταθέσεων και δανείων. Πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ήταν λανθασμένοι.

– Εάν έχουν γίνει σωστά οι παρακρατήσεις ελεύθερων επαγγελματιών.

Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η φορολογική διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση. Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε. Ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου.

– Δεν βεβαιώνεται το ποσό φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

– Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου μικρότερο των πέντε ευρώ.

– Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού δύναται να ζητά διόρθωση του «λογαριασμού» με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η ΑΑΔΕ εκδίδει νέο εκκαθαριστικό μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

– Η τροποποιητική δήλωση θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί εντός της προθεσμίας και συγκεκριμένα έως και τις 15 Ιουλίου 2026.

Παγίδες

Τα βασικά σημεία στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι φορολογούμενοι πριν συναινέσουν στην υποβολή τους είναι:

– Το ύψος του εισοδήματος, καθώς αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για τον φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση ΕισοδημάτωνΔαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση. Προσοχή, οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης.

– Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Εάν λείπουν οι απαιτούμενες αποδείξεις ο πρόσθετος φόρος είναι τσουχτερός. Ωστόσο ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στην κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητά η εφορία, όπως είναι αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, για να τα προσκομίσουν στην εφορία σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο.

– Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς σε περίπτωση που το άθροισμά τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο αφού η εφορία θα υπολογίσει τον φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα. Μπορούν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος με αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα), εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, κέρδη από τυχερά παιχνίδια που έλαβαν το 2025 εφόσον αυτά αποδεικνύονται από δηλώσεις, αποδείξεις και παραστατικά.

– Οι κωδικοί για τα προστατευόμενα τέκνα που μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 ξεκινά να συγκεντρώνει η ΑΑΔΕ, καλώντας εργοδότες, φορείς του Δημοσίου και τράπεζες να αποστείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα λοιπά εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025. Μετά τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα προχωρήσουν στην προσυμπλήρωση των νέων εντύπων της φορολογικής δήλωσης, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026. Για τους υπόχρεους φορείς, η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων έληξε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Στην πλατφόρμα myAADE

Η υποβολή των βεβαιώσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Η υποβολή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν αναγνωρίζεται και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, στοιχείο που καταδεικνύει την πλήρη μετάβαση της ΑΑΔΕ σε ψηφιακές διαδικασίες. Οι υπόχρεοι καλούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια των στοιχείων των δικαιούχων, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ και, για μισθωτούς και συνταξιούχους, του ΑΜΚΑ, ώστε να διευκολύνονται οι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ολα τα δεδομένα που αποστέλλουν εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμοί μέσω του myAADE θα ενσωματώνονται αυτόματα στις δηλώσεις εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Μισθοί, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης και τον κίνδυνο λαθών. Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των στοιχείων από φορείς του δημόσιου τομέα, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα και όχι στον φορέα.