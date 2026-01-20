Καιρός: Νέα επιδείνωση από σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα (20/1) με ισχυρούς ανέμους, χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα νέο, ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Τυνησία και θα επηρεάσει τη χώρα για τουλάχιστον τρεις ημέρες, προκαλώντας γενικευμένη κακοκαιρία με ακραία φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η κακοκαιρία χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, αναμένονται πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι σε θαλάσσιες περιοχές θα φτάσουν τα 9 με 10 μποφόρ και κατά τόπους τα 100 χλμ/ώρα. Οι ισχυρότερες ριπές θα πλήξουν κυρίως το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και το νότιο Αιγαίο, ενώ προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν και στη στεριά, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθηρα.

Το δεύτερο και πιο επικίνδυνο στάδιο αφορά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που αναμένεται να συνοδευτούν από μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών είναι η δυτική και νότια Ελλάδα, η Εύβοια, η Αττική, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Ήδη οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως την Τετάρτη τα φαινόμενα θα φτάσουν στο αποκορύφωμά τους, καθιστώντας την ημέρα κρίσιμη για αρκετές περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, χαρακτήρισε τους ανέμους «σαρωτικούς», επισημαίνοντας ότι «τα φαινόμενα της Τρίτης θα είναι διαχειρίσιμα, ωστόσο η Τετάρτη θα είναι ημέρα καθολικής κακοκαιρίας με όλα τα φαινόμενα εν δυνάμει επικίνδυνα».

Ανάλογες εκτιμήσεις εξέφρασε και ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος μίλησε για μια γενικευμένη επιδείνωση του καιρού από Τρίτη έως Τετάρτη, με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Όπως σημείωσε, «το σκηνικό του καιρού παραμένει χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή, ενώ το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την Τυνησία οδηγεί σε επιδείνωση των φαινομένων».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο κ. Κολυδάς τόνισε ακόμη ότι «η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια, όχι ακραίο αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές». Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, «ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη».

🎯Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΑΣΗ

✅Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη… pic.twitter.com/fY3gWrvRPJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 19, 2026

Meteo: Θυελλώδεις άνεμοι σήμερα

Παράλληλα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πολύ θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν την Τρίτη, κυρίως στα νοτιοδυτικά τμήματα, όπου οι ριπές θα φτάσουν τα 110 έως 120 χλμ/ώρα. Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται στις πρώτες πρωινές και απογευματινές ώρες, με τον άνεμο να ενισχύεται ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ANT1, Τάσο Αρνιακό «για σήμερα Τρίτη, περιμένουμε αραιές νεφώσεις, που σταδιακά θα πυκνώσουν, ιδιαίτερα στην Πιερία, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, με τοπικές βροχές και στα βόρεια χιονόνερο και χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, αλλά και στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Βορειάδες 4 μέχρι 6 μποφόρ, σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα γυρίσουν σε ρυπαρούς ανατολικούς – νοτιοανατολικούς 8 με 9 τη νύχτα, στο Νότιο Ιόνιο και τον Πατραϊκό, ακόμα και 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, με παγετό το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά (μείον 6 με μείον 8 βαθμούς Κελσίου), θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 7 με 8, στα ηπειρωτικά τους 9 με 12, στα δυτικά και νότια τους 12 με 14, στα νησιά και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το απόγευμα, με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα βουνά, βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 3 έως 10-11 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το απόγευμα, βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από μείον 2 το πρωί έως 7-8 το μεσημέρι.

Την Τετάρτη, τώρα, περιμένουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και χιόνια όχι μόνο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά ακόμα και χαμηλότερα. Σφοδροί νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας.

Ο καιρός σήμερα

Όπως δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία, σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο προβλέπονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες, το Νότιο Ιόνιο και τα Κύθηρα αναμένονται βροχές και στα ορεινά χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, ενώ από την Τετάρτη έως την Πέμπτη προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε πόλεις της Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, από -9 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία έως 15 βαθμούς στην Κρήτη, ενώ στην Αττική θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από -2 έως 6. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά 9-10 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με εντάσεις έως 8 μποφόρ, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος.

Από την Πέμπτη και μετά, η κακοκαιρία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα δυτικά και το Αιγαίο, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει τσουχτερό, κρατώντας το σκηνικό του χειμώνα ενεργό για αρκετές ακόμη ημέρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τις βραδινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τις βραδινές ώρες έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες, καθώς και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες, καθώς και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 17 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές έως το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ το πρωί στα ανατολικά θαλάσσια νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και κεντρικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026