Ιαπωνία: Η διπλωματική ένταση με την Κίνα φρέναρε τον τουρισμό – Πτώση 45% τον Δεκέμβριο

Ο αριθμός των Κινέζων τουριστών στην Ιαπωνία μειώθηκε κατά 45% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με πέρυσι, όπως ανακοίνωσε τη Τρίτη το Υπουργείο Μεταφορών, εν μέσω διπλωματικής κρίσης μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο.

Η ένταση προκλήθηκε μετά την πρόταση της Πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι τον Νοέμβριο, ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν. Η δήλωση προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Κίνα, η οποία στη συνέχεια συνέστησε στους πολίτες της να αποφύγουν τα ταξίδια στην Ιαπωνία.

Πηγή: AFP