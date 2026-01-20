Βόλος: Πρόστιμο 150.000 ευρώ στους παίκτες της ομάδας ο Αχιλλέας Μπέος

Ο Βόλος γνώρισε βαριά ήττα με 0-3 από τον Ατρόμητο στο «Πανθεσσαλικό», σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Χουάν Φεράντο παρουσίασε απογοητευτική εικόνα, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη διοίκηση. Οι ιθύνοντες του συλλόγου έκριναν την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών απαράδεκτη και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυστηρά μέτρα.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, έγινε γνωστό ότι επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε όλους τους παίκτες της ομάδας, ως ένδειξη δυσαρέσκειας για τη συνολική τους παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόστιμο ενδέχεται να επαναξιολογηθεί ή ακόμη και να αρθεί, ανάλογα με την εικόνα και τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει ο Βόλος στα επόμενα παιχνίδια, καθώς η διοίκηση περιμένει άμεση αγωνιστική αντίδραση.