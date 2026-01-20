Βόλος: Πρόστιμο 150.000 ευρώ στους παίκτες της ομάδας ο Αχιλλέας Μπέος

Σύνοψη από το

  • Ο Βόλος γνώρισε βαριά ήττα με 0-3 από τον Ατρόμητο στο «Πανθεσσαλικό», παρουσιάζοντας απογοητευτική εικόνα που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη διοίκηση.
  • Αμέσως μετά την αναμέτρηση, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε όλους τους παίκτες της ομάδας, ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την εμφάνισή τους.
  • Το πρόστιμο ενδέχεται να επαναξιολογηθεί ή ακόμη και να αρθεί, ανάλογα με την αγωνιστική αντίδραση και τα αποτελέσματα του Βόλου στα επόμενα παιχνίδια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βόλος: Πρόστιμο 150.000 ευρώ στους παίκτες της ομάδας ο Αχιλλέας Μπέος

Ο Βόλος γνώρισε βαριά ήττα με 0-3 από τον Ατρόμητο στο «Πανθεσσαλικό», σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Χουάν Φεράντο παρουσίασε απογοητευτική εικόνα, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη διοίκηση. Οι ιθύνοντες του συλλόγου έκριναν την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών απαράδεκτη και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυστηρά μέτρα.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, έγινε γνωστό ότι επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε όλους τους παίκτες της ομάδας, ως ένδειξη δυσαρέσκειας για τη συνολική τους παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόστιμο ενδέχεται να επαναξιολογηθεί ή ακόμη και να αρθεί, ανάλογα με την εικόνα και τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει ο Βόλος στα επόμενα παιχνίδια, καθώς η διοίκηση περιμένει άμεση αγωνιστική αντίδραση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μισείτε τη δουλειά σας – Τι να κάνετε

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Στο τραπέζι το εφάπαξ για 1.000.000 εργαζόμενους – Ποιους αφορά, τα σενάρια που εξετάζονται

Γροιλανδία: Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Μπάμπης Κωστούλας για το… μυθικό ψαλιδάκι του: «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση το κάνω πολλές φορές»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκλεψε την παράσταση στον αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, σημειώνοντα...
00:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Μυθικό ψαλιδάκι από τον Μπάμπη Κωστούλα στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ – Δείτε βίντεο

Η Μπράιτον τα βρήκε δύσκολα απέναντι στη Μπόρνμουθ και για 90 λεπτά αναζητούσε το γκολ που θα ...
00:00 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Λάτσιο: Δανεικός στην Μπόρνμουθ ο Χρήστος Μανδάς

Κάτοικος Αγγλίας θα γίνει σύντομα ο Χρήστος Μανδάς, καθώς, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, στο...
21:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

KAE Ολυμπιακός: «Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται»

Η KAE Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με την αθωωτική απόφαση από το δικαστήριο για του...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι