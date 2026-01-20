Γιάννης Κουκουράκης: «Το ’25 ήταν μία κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά»

Σε μια ανθρώπινη και ανοιχτή συζήτηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2Night Show», ο Γιάννης Κουκουράκης μίλησε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας για τη χρονιά που πέρασε, την κούραση, αλλά και τη συνειδητή του επιλογή να βλέπει τη ζωή πιο αισιόδοξα, «μέσα από ένα ροζ συννεφάκι».

Ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel παραδέχθηκε πως το 2025 ήταν για εκείνον μια χρονιά γεμάτη ένταση και πίεση, ωστόσο κατάφερε να την ολοκληρώσει με θετικό πρόσημο. «Το ’25 ήταν καλή χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά από θέμα κούρασης, αλλά έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε και το ’26 πάρα πολύ όμορφα. Μια γνώση που απέκτησα για την ανθρώπινη φύση… βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουνα πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ και δεν μ’ αφορά να βγω. Το ροζ συννεφάκι… τα ’χει όλα καλά. Βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Έφυγα και ξαναπήγα γιατί ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις ανθρώπινες σχέσεις, ο γνωστός ηθοποιός τόνισε την ανάγκη του να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στους δικούς του ανθρώπους, αφήνοντας πίσω τις υπερβολικές ώρες δουλειάς. «Το βασικότερο όλων, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή, με τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που με θυμάμαι. Θέλω πλέον να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους, γιατί τόσα χρόνια δουλειά… έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και ίσως έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Φέτος ο στόχος είναι να δίνω περισσότερο χρόνο σε ανθρώπους», υπογράμμισε.

Όσο για την τηλεόραση, ο Κουκουράκης μίλησε με πάθος για το επάγγελμα που αγαπά. «Στην τηλεόραση δουλεύω 10 ώρες την ημέρα. Είναι κάτι που λατρεύω, κάτι που υπηρετώ με όλη μου την καρδιά και με τα δύο μου νεφρά, τα δύο μου πνευμόνια, και το μυαλό. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο δρόμος θα με έφερνε μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια είναι μια φυσική συνέχεια του τρόπου που ζω και σκέφτομαι. Όσο πάει», είπε.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί με τρυφερότητα στην οικογένειά του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που του έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. «Θέλω να περνάω με τους γονείς μου χρόνο γιατί νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους δύο ανθρώπους για γονείς. Είμαι φίλος και με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου και με τα αδέρφια μου. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά. Είναι οι άνθρωποί μου, η οικογένειά μου, με έχουν σταθεί στα δύσκολα. Εγώ έτσι θα ήθελα να είμαι και με τα παιδιά μου. Ό,τι είναι καλώς να ’ρθει», κατέληξε ο ηθοποιός.