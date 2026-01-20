Μπάμπης Κωστούλας για το… μυθικό ψαλιδάκι του: «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση το κάνω πολλές φορές»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκλεψε την παράσταση στον αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι που θύμισε… Ελ Κααμπί. Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός χάρισε στους «γλάρους» τον βαθμό της ισοπαλίας στο τελικό 1-1, για την 22η αγωνιστική της Premier League, αφήνοντας άφωνους φιλάθλους και σχολιαστές.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κωστούλας μίλησε για το γκολ του, εξηγώντας πως δεν ήταν κάτι που έκανε για πρώτη φορά. «Για εσάς είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση όμως το κάνω πολλές φορές!» είπε με χαμόγελο ο νεαρός επιθετικός. Τα λόγια του επιβεβαίωσε και ο αρχηγός της Μπράιτον, αποκαλύπτοντας πως ο συμπαίκτης του έχει πετύχει ακόμη πιο εντυπωσιακά γκολ στις προπονήσεις.

Η Premier League δεν άφησε ασχολίαστη την ενέργεια του Κωστούλα, αποθεώνοντάς τον μέσα από τα επίσημα μέσα της. Με το απίθανο ψαλιδάκι του, ο Έλληνας άσος όχι μόνο χάρισε στη Μπράιτον τον πολύτιμο βαθμό, αλλά και κέρδισε την αγάπη των φιλάθλων, που ήδη τον βλέπουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της ομάδας.

00:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

