Μπάμπης Κωστούλας για το… μυθικό ψαλιδάκι του: «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση το κάνω πολλές φορές»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έκλεψε την παράσταση στον αγώνα της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι που θύμισε… Ελ Κααμπί. Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός χάρισε στους «γλάρους» τον βαθμό της ισοπαλίας στο τελικό 1-1, για την 22η αγωνιστική της Premier League, αφήνοντας άφωνους φιλάθλους και σχολιαστές.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κωστούλας μίλησε για το γκολ του, εξηγώντας πως δεν ήταν κάτι που έκανε για πρώτη φορά. «Για εσάς είναι η πρώτη φορά που το βλέπετε, στην προπόνηση όμως το κάνω πολλές φορές!» είπε με χαμόγελο ο νεαρός επιθετικός. Τα λόγια του επιβεβαίωσε και ο αρχηγός της Μπράιτον, αποκαλύπτοντας πως ο συμπαίκτης του έχει πετύχει ακόμη πιο εντυπωσιακά γκολ στις προπονήσεις.

Η Premier League δεν άφησε ασχολίαστη την ενέργεια του Κωστούλα, αποθεώνοντάς τον μέσα από τα επίσημα μέσα της. Με το απίθανο ψαλιδάκι του, ο Έλληνας άσος όχι μόνο χάρισε στη Μπράιτον τον πολύτιμο βαθμό, αλλά και κέρδισε την αγάπη των φιλάθλων, που ήδη τον βλέπουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της ομάδας.