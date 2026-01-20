Premier League: Μυθικό ψαλιδάκι από τον Μπάμπη Κωστούλα στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ – Δείτε βίντεο

Premier League: Μυθικό ψαλιδάκι από τον Μπάμπη Κωστούλα στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ – Δείτε βίντεο

Η Μπράιτον τα βρήκε δύσκολα απέναντι στη Μπόρνμουθ και για 90 λεπτά αναζητούσε το γκολ που θα της έδινε κάτι από το παιχνίδι. Τελικά, στις καθυστερήσεις, ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με ένα μυθικό ψαλιδάκι στο 90+1 ισοφάρισε σε 1-1, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός μπήκε στο παιχνίδι στο 77ο λεπτό και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφερε να αλλάξει την εικόνα. Με συνεχή κίνηση και πίεση, δημιούργησε ρήγματα στην άμυνα της Μπόρνμουθ και στο φινάλε πέτυχε ένα γκολ που θα μείνει χαραγμένο στην ιστορία της Premier League, τόσο για την εκτέλεση όσο και για τη σημασία του.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Κωστούλα στο αγγλικό πρωτάθλημα, μετά την εντυπωσιακή κεφαλιά του στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Μπόρνμουθ είχε προηγηθεί στο 32ο λεπτό με πέναλτι του Ταβερνιέ, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, καθώς το αριστούργημα του Έλληνα φορ έφερε ισορροπία στο σκορ.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Μπράιτον παραμένει 12η στη βαθμολογία με 30 βαθμούς, ενώ η Μπόρνμουθ ακολουθεί στη 15η θέση με 27, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει τη μεσαία ζώνη.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έγινε θέμα και στα social media, με την Premier League να τον αποθεώνει δημόσια. «Υποκλιθείτε στον Χαράλαμπο Κωστούλα, τι τρόπος να κάνεις εντύπωση από τον πάγκο», έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της στο X, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για το εκπληκτικό ψαλιδάκι του 18χρονου επιθετικού της Μπράιτον.

01:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

