Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζεται για μαζική επίθεση – Να είμαστε σε αυξημένη επαγρύπνηση

«Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση — η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο νυχτερινό μήνυμά του, καλώντας τον κόσμο να δώσει «ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές».

«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας», πρόσθεσε.

 

