Βόλος – Ατρόμητος 0-3: «Αέρας» οι Περιστεριώτες στο Πανθεσσαλικό

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Βόλος, Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος εξακολουθεί να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα εκτός έδρας απ’ ότι στο Περιστέρι και το… επιβεβαίωσε και στο «Πανθεσσαλικό», όπου «σάρωσε» τον Βόλο με 3-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, καταγράφοντας το τρίτο τρίποντό του μακριά απ’ το «σπίτι» του και πλησίασε στους 3 βαθμούς τη ζώνη 5-8 των play off.

Τα γρήγορα γκολ των Μπάκου (2’) και Γιουμπιτάνα (10’) έβαλαν σε θέση… ισχύος την ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, με τον Τσιγγάρα να «σφραγίζει» οριστικά το «τρίποντο» για τους Περιστεριώτες στο 73’, στο ντεμπούτο του Στίβεν Τσούμπερ με τα «κυανόλευκα».

Ο Ατρόμητος πήρε το προβάδισμα με γκολ απ’ τα… αποδυτήρια, όταν μόλις στο 2ο λεπτό ο Μπάκου πήρε τη μπάλα μετά από λάθος του Κόμπα, κέρδισε την κόντρα και τροφοδότησε τον Γιουμπιτάνα, ο οποίος πάτησε στη μεγάλη περιοχή κι εκτέλεσε τον Σιαμπάνη με δυνατό αριστερό σουτ για το 1-0.

Στο 10’ οι Περιστεριώτες έφτασαν και σε δεύτερο γκολ, όταν από λάθος έξω από τη μεγάλη περιοχή του Βόλου, ο Μίχορλ έβγαλε την μπάλα προς τον Μπάκου, ο οποίος με δυνατό πλασέ έκανε το 2-0.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να «χτυπάει» στην κόντρα και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 53’ είχε άλλη μία καλή στιγμή με το πλασέ του Γιουμπιτάνα που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης, ενώ στο 56’ από το πλασέ του Μανσούρ μέσα στην περιοχή μετά από κόρνερ, ξανά ο Γιουμπιτάνα δεν μπόρεσε να σκοράρει από πολύ κοντά.

Στο 66’ ο Κοσέλεφ απέκρουσε εντυπωσιακά τη σέντρα-σουτ του Λάμπρου, ενώ στο 73’ ο Ατρόμητος «τελείωσε» το ματς, όταν από κόρνερ του Μίχορλ και κεφαλιά του Σταυρόπουλου, ο Σιαμπάνης απέκρουσε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι ο Τσιγγάρας ανενόχλητος έκανε το 3-0 για τους «κυανόλευκους». Στο 87′ ο Μουτουσαμί πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ματίας Γκονζάλες είχε πλασέ στο δοκάρι.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 45’+1’ Χέρμανσον, 63’ Μύγας, 70’ Αμπάντα, 84′ Ματίας Γκονζάλες, 86′ Κόμπα, 90′ Σιαμπάνης – 14’ Μανσούρ, 76’ Τσιγγάρας, 90′ Οζέγκοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Αμπάντα (79′ Φορτούνα), Κάργας, Χέρμανσον (59’ Αγιάκουα), Μύγας (79’ Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Μπουζούκης (46’ Τζόκα), Πίντσι (59’ Ματίας Γκονζάλες), Λάμπρου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (87′ Παλμεζάνο), Μανσούρ, Τσιγγάρας (79’ Οζέγκοβιτς), Μίχορλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (87′ Γ. Παπαδόπουλος), Μπάκου (68’ Τζοβάρας), Τσαντίλας (68’ Τσούμπερ).

21:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

KAE Ολυμπιακός: «Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται»

Η KAE Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με την αθωωτική απόφαση από το δικαστήριο για του...
20:37 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Θρίαμβος για την Εθνική πόλο και φουλ για μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

Με απολύτως πειστικό τρόπο, η Εθνική Ελλάδας υδατοσφαίρισης ανδρών εξασφάλισε (μόλις για τρίτη...
18:04 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Έγινε και αυτό: Στην Ουαλία η αστυνομία συνέλαβε ποδοσφαιριστή για εν ψυχρώ αγκωνιά σε αντίπαλο – ΒΙΝΤΕΟ

Το Σαββατοκύριακο σε αγώνα της 3ης κατηγορίας στην Ουαλία, ποδοσφαιριστής έθεσε νοκ άουτ αντίπ...
17:53 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: «Ο Ελ Καμπί θα είναι στον πάγκο»

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αποτελεί έναν από τους πυλώνες στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα του Χοσέ Λουίς Μ...
