Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει ένα συνηθισμένο λάθος που σας εμποδίζει να κοιμηθείτε τον χειμώνα

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ψυχική υγεία. Η επαρκής ξεκούραση συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της διάθεσης, την αποτελεσματική μείωση του στρες και την καλύτερη διαχείριση του άγχους. Παρόλο που οι ανάγκες κάθε οργανισμού είναι μοναδικές, ένας ενήλικας χρειάζεται κατά μέσο όρο 7 έως 9 ώρες ύπνου καθημερινά, για να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι και τους εμποδίζει να κοιμηθούν εύκολα τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Γιατρός αποκαλύπτει ένα κοινό λάθος που σας εμποδίζει να κοιμηθείτε τον χειμώνα

Ο Dr. Gareth Nye, γενικός ιατρός και λέκτορας Βιοϊατρικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Salford, αποκαλύπτει ότι το μεγαλύτερο λάθος που σας εμποδίζει να κοιμηθείτε άνετα τον χειμώνα είναι το υπερβολικά ζεστό υπνοδωμάτιο. Αν και φαίνεται λογικό να ανεβάζουμε τη θέρμανση λόγω του τσουχτερού κρύου, αυτή η τακτική μπορεί να αποδειχθεί ο νούμερο ένα εχθρός του ποιοτικού ύπνου.

«Ένα βασικό μέρος της διαδικασίας του ύπνου είναι η πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες δωματίου τείνουν να ευνοούν τον καλύτερο ύπνο. Ωστόσο, οι απότομες πτώσεις της θερμοκρασίας μπορούν επίσης να διαταράξουν τον ύπνο μέσω του ρίγους και της δυσφορίας», διευκρινίζει ο γιατρός.

«Όταν το υπνοδωμάτιο είναι υπερβολικά ζεστό, το σώμα παλεύει να κρυώσει σωστά. Αυτό παρεμβαίνει στη φυσική πτώση της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία στέλνει το σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα για ύπνο», εξηγεί περαιτέρω ο Dr. Nye.

Γιατί ένα υπερβολικά ζεστό δωμάτιο μπορεί να καταστρέψει τον ύπνο σας

Ένα υπνοδωμάτιο που μοιάζει ευχάριστα ζεστό την ώρα που ξαπλώνετε, μπορεί τελικά να οδηγήσει σε διαταραγμένο ύπνο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός πρέπει να δουλέψει εντατικά για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε τις πρώτες πρωινές ώρες νιώθοντας δυσφορία, ζέστη ή ιδρώτα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιμάστε σε ένα παγωμένο περιβάλλον. Η Phoebe Street, ειδικός ύπνου και στέλεχος της Pretty You London, τονίζει ότι η λύση είναι μία: δροσερό δωμάτιο, αλλά ζεστό κρεβάτι.

Η ιδανική θερμοκρασία για βαθύ ύπνο

Σύμφωνα με την ειδικό, τα υπνοδωμάτια είναι πιο ευνοϊκά για τον ύπνο όταν είναι δροσερά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 βαθμών Κελσίου. Είναι προτιμότερο να θερμαίνετε το ίδιο το κρεβάτι παρά ολόκληρο το δωμάτιο όλη τη νύχτα.

Μερικά χρήσιμα tips:

Θερμοφόρα: Τοποθετήστε μια θερμοφόρα κάτω από το πάπλωμα για λίγη ώρα πριν ξαπλώσετε για να διώξετε την παγωνιά.

Αναπνεύσιμες πιτζάμες: Επιλέξτε μακριές πιτζάμες από υφάσματα που αναπνέουν, ώστε να νιώθετε άνετα χωρίς να υπερθερμαίνεστε.

Κλινοσκεπάσματα: Τα ελαφριά στρώματα (layers) σας δίνουν καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η σημασία των ζεστών άκρων: Γιατί να φοράτε κάλτσες

Τα χέρια και τα πόδια παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Ο Dr. Nye εξηγεί: «Όταν τα πόδια ζεσταίνονται, τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται. Αυτό βοηθά το σώμα να αποβάλει θερμότητα, επιτρέποντας στην εσωτερική θερμοκρασία να πέσει – το σήμα που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να ξεκινήσει τη διαδικασία του ύπνου».

Μάλιστα, μελέτη του 2018 έδειξε ότι όσοι φορούσαν κάλτσες στον ύπνο:

Αποκοιμήθηκαν περίπου 7 λεπτά γρηγορότερα.

Απόλαυσαν μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου.

Ξυπνούσαν λιγότερο συχνά μέσα στη νύχτα.

Ο γιατρός ξεκαθαρίζει: «Προτιμήστε άνετες, χαλαρές κάλτσες από φυσικές ίνες. Οτιδήποτε σφιχτό εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος, φέρνοντας τα αντίθετα αποτελέσματα».