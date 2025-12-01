Διαταραχές ύπνου τον χειμώνα: Πώς να τις αντιμετωπίσετε με μία απλή αλλαγή στην βραδινή σας ρουτίνα

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν τον χειμώνα, πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε καλά. Αν στριφογυρίζετε στο κρεβάτι επειδή κρυώνετε, δεν είστε μόνοι. Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση που μπορεί να βελτιώσει αισθητά τον ύπνο σας το χειμώνα.

Το απλό μυστικό για να κοιμάστε καλά τον χειμώνα

Το brand νυχτικών Pretty You London, σε συνεργασία με βιοϊατρικό επιστήμονα, αποκάλυψε ένα κόλπο ύπνου που πολλοί δεν έχουν δοκιμάσει. Ο Dr Gareth Nye, λέκτορας Βιοϊατρικών Επιστημών στο University of Salford, εξηγεί πως το να διατηρούμε τα πόδια μας ζεστά μπορεί να είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να κοιμόμαστε πιο γρήγορα και για περισσότερη ώρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί φορώντας κάλτσες το βράδυ.

Τι δείχνουν οι έρευνες για τις κάλτσες στον ύπνο

Σύμφωνα με τον ειδικό, έρευνες έχουν δείξει ότι όταν διατηρείτε τα πόδια σας ζεστά – είτε φορώντας κάλτσες, είτε με ζεστό ποδόλουτρο ή θερμοφόρα – είναι πιο εύκολο να αποκοιμηθείτε και να απολαύσετε έναν ποιοτικό ύπνο.

Μια μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι άτομα που φορούσαν κάλτσες:

μπορούσαν να αποκοιμηθούν κατά μέσο όρο 7,5 λεπτά πιο γρήγορα

κοιμούνταν 32 λεπτά περισσότερο

ξυπνούσαν λιγότερες φορές μέσα στη νύχτα

Γιατί τα ζεστά πόδια βοηθούν στον ύπνο

Όταν τα πόδια μας ζεσταίνονται, τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται (αγγειοδιαστολή). Αυτό επιτρέπει στη θερμότητα να μεταφερθεί από τον πυρήνα του σώματος προς τα άκρα και τελικά μειώνει τη βασική θερμοκρασία του σώματος — ένα βασικό σήμα που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να ξεκινήσει ο ύπνος.

Παράλληλα:

μειώνεται το στρες

χαλαρώνει το νευρικό σύστημα

διευκολύνεται η χαλάρωση και η ηρεμία πριν τον ύπνο

Αντίθετα, όταν τα πόδια μας είναι κρύα, το σώμα «μπαίνει σε κατάσταση επαγρύπνησης», κάτι που δυσκολεύει τον ύπνο.

Συμβουλές από τον ειδικό για καλύτερο ύπνο

Ο Dr Nye προτείνει μερικές απλές αλλά σημαντικές συμβουλές:

Να φοράμε χαλαρές και αναπνεύσιμες κάλτσες

Να αποφεύγουμε κάλτσες που σφίγγουν και περιορίζουν την κυκλοφορία

Να ζεσταίνουμε τα πόδια μας πριν τον ύπνο με ένα ζεστό ποδόλουτρο

Να κρατάμε την κρεβατοκάμαρα δροσερή, ιδανικά στους 16–18°C

Ζεστά πόδια σε συνδυασμό με δροσερό δωμάτιο δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για ποιοτικό ύπνο.

Αν τον χειμώνα αντιμετωπίζετε δυσκολίες στον ύπνο, αξίζει να δοκιμάσετε την παραπάνω απλή αλλαγή στη βραδινή σας ρουτίνα. Τα ζεστά πόδια μπορεί να κάνουν τη διαφορά, βελτιώνοντας όχι μόνο τον ύπνο, αλλά και την ενέργεια και τη διάθεσή σας την επόμενη ημέρα.