Ύπνος: 7 απλά βήματα για να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους του κόσμου

Ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί θεμελιώδη λίθο για τη σωματική ευεξία και τη γνωστική λειτουργία. Είναι το κλειδί για την παραγωγικότητα και αίσθηση ευεξίας. Ωστόσο, ο καλός ύπνος περιγράφεται ως η «πιο υποτιμημένη συνήθεια υγείας» από τον Dr. Michael Roizen, τον επικεφαλής ευεξίας της Cleveland Clinic.

Κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και του θεάματος κατανοούν και αξιοποιούν τη δύναμη του ύπνου για την επιτυχία τους. Πέρα από τα πολυτελή στρώματα και σεντόνια, ποιες είναι οι μυστικές συνήθειές τους για καλύτερο ύπνο;

Πώς επηρεάζει ο ύπνος την παραγωγικότητά σας

Ο ανεπαρκής ύπνος μειώνει την ικανότητα συγκέντρωσης, τη λήψη αποφάσεων και τους χρόνους αντίδρασης, οδηγώντας σε μειωμένη παραγωγικότητα. Ενώ οι πολυάσχολοι άνθρωποι μπορεί να θυσιάζουν τον ύπνο με την ελπίδα να είναι πιο παραγωγικοί, στριμώχνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες εργασίες όλο το εικοσιτετράωρο, στοιχεία δείχνουν ότι αυτό είναι συχνά αντιπαραγωγικό.

Έρευνα από την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου δείχνει ότι «σε σύγκριση με όσους κοιμούνταν τακτικά 7 έως 8 ώρες, όσοι ανέφεραν ότι κοιμούνταν 5 έως 6 ώρες παρουσίασαν 19% μεγαλύτερη απώλεια παραγωγικότητας και όσοι κοιμούνταν για λιγότερο από 5 ώρες παρουσίασαν 29% μεγαλύτερη απώλεια παραγωγικότητας».

Είτε προσπαθείτε να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην εργασία, τον αθλητισμό ή τις υποχρεώσεις της ζωής, η διαχείριση των ευθυνών σας απαιτεί ποιοτικό ύπνο. Για να αποδώσετε στο μέγιστο, ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος.

7 μυστικά για καλό ύπνο από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους του κόσμου

Διατηρήστε ένα δροσερό περιβάλλον ύπνου (Dr. Andrew Huberman): Η μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι απαραίτητη για την έναρξη και τη διατήρηση του ύπνου. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να ολοκληρώσει όλους τους κύκλους ύπνου (Arianna Huffington): Η διακοπή του ύπνου πριν από την ολοκλήρωση των κύκλων οδηγεί σε αίσθημα κόπωσης και μειωμένη ευεξία. Κάντε ένα ζεστό ντους πριν από τον ύπνο (Oprah Winfrey): Η επακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας του σώματος μετά το ζεστό ντους σηματοδοτεί την ώρα για ύπνο. Η ρουτίνα βοηθά επίσης στην χαλάρωση. Εξασφαλίστε τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου χωρίς διαπραγμάτευση (Brian Chesky): Όταν θυσιάζετε τον ύπνο για περισσότερες ώρες εργασίας μπορεί να είναι αντιπαραγωγική. Μην τρώτε πολύ αργά και πιείτε ένα χαλαρωτικό τσάι πριν από τον ύπνο (Gwyneth Paltrow): Η πέψη απαιτεί ενέργεια και η κατανάλωση χαλαρωτικών τσαγιών δημιουργεί μια ευνοϊκή ρουτίνα για τον ύπνο. Κοιμηθείτε έχοντας το τηλέφωνό σας τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά (Jennifer Aniston): Η αποφυγή της έκθεσης στο μπλε φως και του πειρασμού για έλεγχο των social media πριν από τον ύπνο βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Καθορίστε μια συγκεκριμένη ώρα ύπνου (Dr. Rebecca Robbins): Η συνέπεια στην ώρα ύπνου και αφύπνισης ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό, διευκολύνοντας τον ύπνο και την αφύπνιση.

Διατηρήστε ένα δροσερό περιβάλλον ύπνου — Dr. Andrew Huberman

Ο Dr. Andrew Huberman, ένας διακεκριμένος νευροεπιστήμονας από το Στάνφορντ και παρουσιαστής του δημοφιλούς podcast Huberman Lab, τονίζει τη σημασία ενός δροσερού περιβάλλοντος ύπνου για την ποιότητα του ύπνου.

Στο podcast του, ο ειδικός αναλύει πώς το σώμα χρειάζεται συγκεκριμένα ερεθίσματα για τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού και την προώθηση ενός υγιούς ύπνου. Ένα από αυτά τα ερεθίσματα είναι η θερμοκρασία.

Η σύνδεση θερμοκρασίας και ύπνου

Όπως εξηγεί ο Dr. Huberman, η μείωση της θερμοκρασίας του σώματος είναι ένα φυσικό προοίμιο του ύπνου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία μας πέφτει κατά έναν έως τρεις βαθμούς, μια διαδικασία απαραίτητη για την έναρξη και τη διατήρηση του ύπνου.

Πώς ένα δροσερό περιβάλλον προωθεί τον ύπνο

Διατηρώντας το περιβάλλον ύπνου δροσερό, είτε χρησιμοποιώντας ένα δροσιστικό στρώμα είτε ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη χαμηλότερα πριν από τον ύπνο, βοηθάμε το σώμα να ξεκινήσει αυτή τη φυσική διαδικασία ψύξης. Αυτό διευκολύνει την έλευση του ύπνου και συμβάλλει σε έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να περάσει από όλους τους κύκλους ύπνου — Arianna Huffington

Η Arianna Huffington, ιδρύτρια της The Huffington Post (HuffPost), μέσα από το βιβλίο της “The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One Night at a Time”, υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της κατανόησης και της ολοκλήρωσης των κύκλων ύπνου για την υγεία και την ευεξία μας. Έχοντας βιώσει η ίδια επαγγελματική εξουθένωση και έντονη στέρηση ύπνου, η Huffington εξηγεί γιατί είναι ζωτικής σημασίας να επιτρέπουμε στο σώμα μας να περάσει από όλα τα απαραίτητα στάδια ύπνου.

«Όλες οι τοξίνες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας…πρέπει να απομακρυνθούν και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου», τονίζει η Arianna Huffington, εξηγώντας ότι η ολοκλήρωση των κύκλων ύπνου είναι απαραίτητη για την αναζωογόνηση του οργανισμού και τη βελτίωση της πρωινής μας διάθεσης.

Χρησιμοποιώντας μια εύστοχη παρομοίωση, η Huffington εξηγεί: «Είναι σαν να βάζεις τα άπλυτα στο πλυντήριο. Για να καθαρίσουν τα άπλυτα, πρέπει να τα αφήσεις να περάσουν από όλους τους κύκλους. Αν βάλετε το ξυπνητήρι πριν ολοκληρώσετε τους κύκλους, θα καταλήξετε με άπλυτα και βρεγμένα ρούχα. Έτσι ξυπνάμε οι περισσότεροι το πρωί».

Το απότομο ξύπνημα πριν από την ολοκλήρωση των κύκλων ύπνου μπορεί να μας θέσει σε «κατάσταση πάλης ή φυγής», μια κατάσταση που η Huffington θεωρεί «καταστροφική για την υγεία μας και την ικανότητά μας να ζούμε τη ζωή με σοφία και χαρά».

Κάντε ένα ζεστό ντους πριν από τον ύπνο — Oprah Winfrey

Η Oprah Winfrey, μια προσωπικότητα με τεράστια επιτυχία, αποκαλύπτει ένα απλό αλλά αποτελεσματικό μυστικό για έναν καλύτερο ύπνο: ένα ζεστό ντους πριν από τον ύπνο. Όπως αναφέρει η ίδια, το βραδινό μπάνιο αποτελεί μια ιεροτελεστία που συμβάλλει στην ποιοτική ξεκούρασή της. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται αντίθετο σε κάποιες συμβουλές, ένα ζεστό μπάνιο ή ντους μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει τον ύπνο.

Πώς το ζεστό ντους βοηθάει τον ύπνο

Ρύθμιση της θερμοκρασίας σώματος : Το ζεστό νερό αυξάνει προσωρινά τη βασική θερμοκρασία του σώματος. Η επακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας μόλις βγείτε από το νερό σηματοδοτεί στο σώμα ότι είναι ώρα για χαλάρωση και προετοιμασία για ύπνο.

: Το ζεστό νερό αυξάνει προσωρινά τη βασική θερμοκρασία του σώματος. Η επακόλουθη πτώση της θερμοκρασίας μόλις βγείτε από το νερό σηματοδοτεί στο σώμα ότι είναι ώρα για χαλάρωση και προετοιμασία για ύπνο. Προώθηση του ύπνου : Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η πτώση της θερμοκρασίας διευκολύνει την ταχύτερη έναρξη του ύπνου και βελτιώνει τη συνολική ποιότητα του ύπνου.

: Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η πτώση της θερμοκρασίας διευκολύνει την ταχύτερη έναρξη του ύπνου και βελτιώνει τη συνολική ποιότητα του ύπνου. Δημιουργία ρουτίνας: Το ζεστό ντους ή μπάνιο πριν από τον ύπνο δημιουργεί μια τακτική βραδινή ρουτίνα. Η επανάληψη αυτών των δραστηριοτήτων σηματοδοτεί στο σώμα και τον εγκέφαλο ότι έφτασε η ώρα για ύπνο, βοηθώντας στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού.

Ακολουθώντας το μυστικό ύπνου της Oprah Winfrey, ένα απλό ζεστό ντους πριν από τον ύπνο, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να απολαύσετε μια πιο ξεκούραστη νύχτα.

Εξασφαλίστε τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου χωρίς διαπραγμάτευση — Brian Chesky

Ο Brian Chesky, ιδρυτής και CEO της παγκόσμιας πλατφόρμας Airbnb, γνωρίζει καλά τα μυστικά μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Η Airbnb κατάφερε να γίνει μια εταιρεία αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μόλις μία δεκαετία.

Ωστόσο, ο Brian Chesky αναγνωρίζει και την κρίσιμη σημασία του επαρκούς ύπνου. Ακόμη και κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλού φόρτου εργασίας, ο ύπνος παραμένει αδιαπραγμάτευτος, καθώς η έλλειψή του οδηγεί αναπόφευκτα σε μειωμένη παραγωγικότητα. «Ένα αδιαπραγμάτευτο για εμένα είναι να προσπαθώ να κοιμάμαι τουλάχιστον επτά ώρες», δηλώνει χαρακτηριστικά στο Fortune Well.

Ο επιτυχημένος CEO εξηγεί: «Γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι λειτουργούν αποτελεσματικά με τέσσερις, πέντε ή ακόμη και έξι ώρες ύπνου. Ωστόσο, η επιπλέον ώρα που νομίζετε ότι εξοικονομείτε θυσιάζοντας τον ύπνο, πιθανότατα καθιστά κάθε ώρα της επόμενης ημέρας σημαντικά λιγότερο παραγωγική».

Μην τρώτε πολύ αργά και πιείτε ένα χαλαρωτικό τσάι πριν από τον ύπνο — Gwyneth Paltrow

Η Gwyneth Paltrow, γνωστή για την ενασχόλησή της με την ευεξία, μοιράζεται απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές για έναν καλύτερο ύπνο. Παρά τις κάποιες αμφιλεγόμενες πρακτικές της, οι συμβουλές της σχετικά με τη διατροφή και τον ύπνο αξίζουν προσοχής.

Δύο βασικές συμβουλές που προτείνει η διάσημη ηθοποιός για έναν πιο ξεκούραστο ύπνο είναι:

Αποφυγή φαγητού αργά το βράδυ : «Προσπαθώ να μην τρώω για δύο ώρες. Κοιμάμαι καλύτερα αν δεν έχω γεμάτο στομάχι».

: «Προσπαθώ να μην τρώω για δύο ώρες. Κοιμάμαι καλύτερα αν δεν έχω γεμάτο στομάχι». Κατανάλωση χαλαρωτικού τσαγιού πριν από τον ύπνο: «Μου αρέσει το τσάι το βράδυ – μέντας, χαμομηλιού ή μάραθου».

Γιατί αυτές οι συμβουλές βοηθούν στον ύπνο;

Η πέψη απαιτεί ενέργεια και κρατά το σώμα σε εγρήγορση. Τρώγοντας κοντά στην ώρα του ύπνου, δυσκολεύετε τη χαλάρωση και την έλευση του ύπνου.

Αν και η επιστήμη μπορεί να μην αποδεικνύει άμεσα την υπνηλία από ορισμένα τσάγια, η δημιουργία μιας χαλαρωτικής ρουτίνας πριν από τον ύπνο, όπως η κατανάλωση ενός ζεστού ροφήματος, μπορεί να βοηθήσει στην ψυχολογική προετοιμασία για τον ύπνο.

Τσάγια όπως μέντα, χαμομήλι και μάραθος είναι παραδοσιακά γνωστά για τις χαλαρωτικές τους ιδιότητες.

Κοιμηθείτε με το τηλέφωνό σας τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά — Jennifer Aniston

Η Jennifer Aniston, διάσημη ηθοποιός γνωστή για τη νεανική της εμφάνιση, μοιράζεται μια απλή αλλά αποτελεσματική συμβουλή για καλύτερο ύπνο: κρατήστε το κινητό τηλέφωνο τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από το κρεβάτι.

Σε συνέντευξή της, η Aniston τονίζει ότι αυτή είναι η «βασική της συμβουλή» για έναν πιο ξεκούραστο ύπνο. Η επιστήμη υποστηρίζει αυτή την πρακτική, καθώς το μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες είναι γνωστό ότι διαταράσσει τον ύπνο. Έρευνες έχουν δείξει ότι η απομάκρυνση των ηλεκτρονικών συσκευών από την κρεβατοκάμαρα οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

Η συμβουλή της Aniston βοηθά στην αποφυγή του πειρασμού για έναν τελευταίο έλεγχο των μηνυμάτων ή ατελείωτο σκρολάρισμα στα social media λίγο πριν από τον ύπνο, μια συνήθεια που συχνά οδηγεί σε μειωμένο χρόνο ύπνου.

Για όσους επιθυμούν να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος. Η μείωση του χρόνου στην οθόνη του κινητού ή της τηλεόρασης πριν από τον ύπνο είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Καθορίστε μια ώρα ύπνου — Dr. Rebecca Robbins

Η καθιέρωση μιας σταθερής ώρας ύπνου είναι υψίστης σημασίας για την υγεία και την ευεξία μας, όπως τονίζει η Dr. Rebecca Robbins, επιστήμονας ύπνου και συν-συγγραφέας του Sleep for Success. Αντί να εστιάζουμε μόνο στη διάρκεια του ύπνου, η Dr. Robbins υπογραμμίζει τη σημασία της συνέπειας και της ποιότητας του ύπνου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη ρουτίνα ύπνου. «Το να πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα και να ξυπνάτε την ίδια ώρα είναι το πιο σημαντικό», αναφέρει η ειδικός στο Savior Beds.

Η διατήρηση μιας σταθερής ρουτίνας ύπνου επιτρέπει στο σώμα να λειτουργεί αρμονικά με τον φυσικό του κιρκάδιο ρυθμό. Ο κιρκάδιος ρυθμός είναι το εσωτερικό 24ωρο ρολόι που ρυθμίζει τον χρονισμό όλων των συστημάτων του σώματος, από τις σωματικές λειτουργίες έως τους ορμονικούς κύκλους.

Όταν ο κιρκάδιος ρυθμός είναι καλά ρυθμισμένος, το σώμα παράγει φυσικά τη μελατονίνη, την ορμόνη που προκαλεί υπνηλία, όταν είναι ώρα για ύπνο, διευκολύνοντας τον γρήγορο ύπνο. Παράλληλα, καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης το πρωί, βοηθώντας στο ευκολότερο ξύπνημα.

Αποφεύγοντας την πρωινή νωθρότητα, θα είστε έτοιμοι για μια πιο παραγωγική και επιτυχημένη ημέρα. Η συνέπεια στην ώρα ύπνου είναι ένα θεμελιώδες βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ύπνου και τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, οδηγώντας σε αυξημένη ενέργεια και καλύτερη συνολική ευεξία.

Ακολουθώντας αυτές τις τεχνικές ύπνου από επιτυχημένους ανθρώπους, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας, να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας και να ενισχύσετε τη συνολική σας ευεξία.