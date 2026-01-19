Βαρδής Μαρινάκης για τη «Μεγάλη Χίμαιρα»: «Οι ερωτικές σκηνές ήταν απαραίτητες, δεν έχουν γίνει ηδονοβλεπτικά»

Ο σκηνοθέτης της «Μεγάλης Χίμαιρας», Βαρδής Μαρινάκης, ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4». Ο καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε και για τις ερωτικές σκηνές που υπάρχουν στη σειρά, και για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν.

Ανάμεσα σε άλλα, ο σκηνοθέτης της «Μεγάλης Χίμαιρας» είπε ότι: «Νομίζω ότι η μεγαλύτερη μάχη που δόθηκε, ήταν για να κρατήσουμε το ποιητικό και μυστικιστικό κλίμα και ατμόσφαιρα του βιβλίου. Το γεγονός ότι έπρεπε να μείνουμε στους χρόνους μας, να πω κάτι πολύ πρακτικό. Η σειρά έγινε με 10 μέρες γύρισμα το επεισόδιο, το οποίο είναι πολυτέλεια για κάποιες σειρές, σφιχτό για μια τέτοια σειρά.

Είχαμε την φιλοτιμία να το τηρήσουμε. Οπότε, ήταν ένα πρότζεκτ τρομερά ζωντανό, στο οποίο και η παραγωγή ήταν δίπλα κάθε στιγμή, γινόντουσαν συμβούλια κάθε δύο μέρες… Οπότε, νομίζω ότι ίσως κάτι που θεωρητικά ήταν δύσκολο, ήταν το να διατηρήσω την προσωπική μου ματιά πάνω στο έργο, μέσα σε ένα τέτοιο σφιχτό πρόγραμμα και ένα πρότζεκτ το οποίο ήταν ακριβό και είχε πολύ ενδιαφέρον από διάφορες πλευρές! Η τάση για να γίνει κάτι ξεχωριστό, ήταν από όλους».

Σε ερώτηση για τις σκέψεις που του δημιούργησαν οι αντιδράσεις που υπήρξαν σχετικά με τις ερωτικές σκηνές, ο Βαρδής Μαρινάκης απάντησε πως: «Οι σκέψεις μου σε σχέση με τις ερωτικές σκηνές, είναι πως είναι ανάλογα με το πώς βλέπεις τη σειρά.

Αν θες να πας να δεις κάτι με την οικογένειά σου, το τσαγάκι σου, και λες “είναι εποχής, θα φοράνε ωραία ρούχα”, και ξαφνικά βλέπεις, ύστερα από έναν γάμο, να γίνεται ένα υπέροχο κατ’ εμέ σεξ, ενσταντικό, τρυφερό, διονυσιακό, αυτό έρχεται και σου στρίβει λίγο το στομάχι.

Είναι ακόμα ένα ταμπού το σεξ. Οι σκηνές ήταν απαραίτητες, δεν έχουν γίνει ηδονοβλεπτικά! Υπήρχε τρομερή προσοχή και από την παραγωγή, είχαμε intimacy coordinator στο σετ, καμία σκηνή δεν έγινε για να δούμε γυμνή την πρωταγωνίστρια. Το ερωτικό ένστικτο και το ασυνείδητο οδηγούν τους ήρωες και είναι το βασικό πράγμα που συμβαίνει από την αρχή ως το τέλος του βιβλίου».