Κόνι Μεταξά: «Θέλω να μην δίνω σε κανέναν αναφορά, να είμαι ελεύθερη και ωραία»

Τέλη του 2024, έγινε γνωστό πως η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, ενώ το 2025 ο χωρισμός τους απασχόλησε έντονα τα φώτα της δημοσιότητας. Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε την τραγουδίστρια και εκείνη αποκάλυψε πως δεν έχει βάλει κανέναν στόχο για το 2026, εξηγώντας το σκεπτικό της. Ακόμα, ανέφερε πως δεν είναι έτοιμη για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη προσωπική της ζωή, καθώς θέλει να «μην δίνει σε κανέναν αναφορά, να είναι ελεύθερη και ωραία».

Στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Κόνι Μεταξά είπε ότι: «Είμαι καλά, στις γιορτές πέρασα χαλαρά. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα, δεν βάζω ποτέ στόχους, γιατί ποτέ δεν τους ακολουθώ.

Το έχω αφήσει λίγο να πάει μόνο του, δεν έχω βάλει κανέναν στόχο. Δεν πιστεύω στους στόχους. Πιστεύω πως ό,τι στόχο και να βάλεις, μετά αν δεν τον πετύχεις, νιώθεις σαν να μην τον πέτυχες. Δηλαδή νιώθεις αποτυχία. Οπότε καλύτερα να μην βάλεις κανένα στόχο και απλά να δουλεύεις σκληρά μέχρι να τον πετύχεις!».

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι έτοιμη για ένα νέο κεφάλαιο στα προσωπικά της, η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε: «Όχι! Δεν με φλερτάρουν πολύ οι άνδρες, αλλά καλύτερα, γιατί τώρα θέλω να κάνω λίγο κοζερί, μόνη μου. Να ταξιδέψω με το σκυλί μου, να κάνω ό,τι θέλω. Να μην δίνω σε κανέναν αναφορά, να είμαι ελεύθερη και ωραία!».