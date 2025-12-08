Μάριος Καπότσης για Κόνι Μεταξά: «Αν με ενοχλεί κάτι θα το πω σε εκείνη, όχι δημόσια – Δεν μιλάμε»

  • Η Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της Μάριο Καπότση σε πρόσφατη εκπομπή του Fipster στο Youtube.
  • Ο Μάριος Καπότσης, σε ερωτήσεις για την Κόνι Μεταξά, απάντησε: «Δεν μιλάω για τα προσωπικά… Δεν μιλάμε με την Κόνι».
  • Ο υδατοσφαιριστής δήλωσε επίσης ότι: «Με τον Λευτέρη είναι όλα καλά. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάς καλές σχέσεις, ύστερα από τόσα χρόνια, ανθρώπινα και ωραία».
Πρόσφατα, η Κόνι Μεταξά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Fipster στο κανάλι του στο Youtube, και εκεί αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της Μάριο Καπότση, με τον οποίο ήταν μαζί για αρκετά χρόνια, ενώ το 2022 είχαν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου. Η κάμερα του «Πρωινού» συνάντησε τον υδατοσφαιριστή, ο οποίος δέχτηκε ερωτήσεις για την προσωπική του ζωή, καθώς και για τις πρόσφατες δηλώσεις της τραγουδίστριας. 

Σε ερωτήσεις που αφορούσαν την Κόνι Μεταξά, ο Μάριος Καπότσης απάντησε: «Δεν μιλάω για τα προσωπικά, ό,τι θέλεις για τα αθλητικά να σου τα πω. Ό,τι είναι να πω δεν θα το πω δημόσια, αν με ενοχλεί κάτι θα το πω σε εκείνη ή στον Λευτέρη και τελειώνει έτσι. Δηλαδή έτσι το χειρίζομαι. Δεν μιλάμε με την Κόνι».

Σχετικά με τον Λευτέρη Πανταζή, ο αθλητής είπε ότι: «Με τον Λευτέρη είναι όλα καλά. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάς καλές σχέσεις, ύστερα από τόσα χρόνια, ανθρώπινα και ωραία».

