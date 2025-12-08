Ο Αλέξανδρος Ρήγας επιστρέφει στην ΕΡΤ με νέα κωμική σειρά

Σύνοψη από το

  • Ο Αλέξανδρος Ρήγας επιστρέφει στην ΕΡΤ με πρόταση για νέα κωμική σειρά, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την «Τούρτα της μαμάς». Η πρόταση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης.
  • Η διοίκηση της ΕΡΤ προχωρά σε ενίσχυση του ψυχαγωγικού της προγράμματος με νέες προτάσεις, στρέφοντας την πυξίδα στην κωμωδία.
  • Επιπλέον πρεμιέρες αναμένονται στο δεύτερο μισό της σεζόν τόσο στην ΕΡΤ1 όσο και στο ΕΡΤflix, με πλούσιο υλικό μυθοπλασίας στα συρτάρια της δημόσιας τηλεόρασης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Ο Αλέξανδρος Ρήγας

Σε περαιτέρω ενίσχυση του ψυχαγωγικού  προγράμματός της με νέες προτάσεις προχωρά η διοίκηση της ΕΡΤ, που έχει το βλέμμα καρφωμένο στο μέλλον. Ηδη ξεκίνησαν οι επαφές για νέα σίριαλ που θα δούμε στο τέλος της τρέχουσας ή της προσεχούς σεζόν και η… πυξίδα στρέφεται στην κωμωδία με μια δυνατή επιστροφή. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την «Τούρτα της μαμάς» που άφησε σημαντικό αποτύπωμα, ο Αλέξανδρος Ρήγας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ΕΡΤ.

Ο γνωστός σεναριογράφος και σκηνοθέτης εθεάθη τις προηγούμενες ημέρες στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, ο Αλ. Ρήγας έχει καταθέσει πρόταση στην ΕΡΤ για νέα κωμική σειρά, η οποία, μάλιστα, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης. Αν δεν υπάρξει ανατροπή στα δεδομένα, η νέα σειρά του Αλ. Ρήγα αναμένεται να πάρει και επίσημα το «πράσινο φως» και να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Την ίδια στιγμή, η δημόσια τηλεόραση έχει στα συρτάρια της πλούσιο υλικό μυθοπλασίας, καθώς, από τις συνολικά έντεκα σειρές που έχουν προαναγγελθεί, έχουν κάνει πρεμιέρα οι τέσσερις.

Στο δεύτερο μισό της σεζόν παίρνουν φύλλο πορείας για τον αέρα της ΕΡΤ1 το «Τελευταίο νησί» με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και τη ΔανάηΣκιάδη, το δράμα εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» με την Ντάνη Γιαννακοπούλου, τον Αλέκο Συσσοβίτη και τον Σταύρο Σβήγκο, καθώς και το «TV land», παρωδία της ελληνικής τηλεόρασης σε σενάριο Γιώργου Φειδά και παραγωγή της Φρόσως Ράλλη. Επιπλέον πρεμιέρες αναμένονται και στο ΕΡΤflix, καθώς θα δούμε το «Αύριο» του Γιώργου Γκικαπέππα με\ τον Χρήστο Λούλη και τη Στεφανία Γ0ουλιώτη και τη σειρά εποχής «Οι
θάλασσες μας χώρισαν» με τον Λεωνίδα Κακούρη και την Κατερίνα Λέχου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Από την απόγνωση, στην ελπίδα: Η σύγχρονη ιατρική φέρνει λύσεις για τη διαχείριση της παχυσαρκίας

Μπορούν ορισμένα ροφήματα να ρίξουν την αρτηριακή πίεση; Ειδικός του Cleveland απαντά

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Από τις ελλείψεις στα φάρμακα στην παραγωγή με όχημα τη Βιοτεχνολογία

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 18,4% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:25 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (7/12): Ποια εκπομπή της πρωινής ζώνης κατέκτησε την κορυφή την Κυριακή;

Με αμείωτη ένταση  συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλ...
12:31 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Κλείδωσε η συμφωνία για το «ελληνικό Netflix»

Οριστικό «πράσινο φως» για τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας streaming των ελεύθερων καναλιών δό...
11:59 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τα «όπλα» των καναλιών στη… μάχη των Χριστουγέννων

Με δυνατούς άσους στο μανίκι μπαίνουν στη μάχη των  Χριστουγέννων τα κανάλια, σε μια προσπάθει...
10:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Χατζηνικολάου: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιοτεχνολογία ήδη διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην πρόληψη, στη θεραπεία και στις υπηρεσίες υγείας»

Τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Nex...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα