Ο Αλέξανδρος Ρήγας επιστρέφει στην ΕΡΤ με νέα κωμική σειρά

Σε περαιτέρω ενίσχυση του ψυχαγωγικού προγράμματός της με νέες προτάσεις προχωρά η διοίκηση της ΕΡΤ, που έχει το βλέμμα καρφωμένο στο μέλλον. Ηδη ξεκίνησαν οι επαφές για νέα σίριαλ που θα δούμε στο τέλος της τρέχουσας ή της προσεχούς σεζόν και η… πυξίδα στρέφεται στην κωμωδία με μια δυνατή επιστροφή. Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την «Τούρτα της μαμάς» που άφησε σημαντικό αποτύπωμα, ο Αλέξανδρος Ρήγας ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ΕΡΤ.

Ο γνωστός σεναριογράφος και σκηνοθέτης εθεάθη τις προηγούμενες ημέρες στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, ο Αλ. Ρήγας έχει καταθέσει πρόταση στην ΕΡΤ για νέα κωμική σειρά, η οποία, μάλιστα, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης. Αν δεν υπάρξει ανατροπή στα δεδομένα, η νέα σειρά του Αλ. Ρήγα αναμένεται να πάρει και επίσημα το «πράσινο φως» και να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Την ίδια στιγμή, η δημόσια τηλεόραση έχει στα συρτάρια της πλούσιο υλικό μυθοπλασίας, καθώς, από τις συνολικά έντεκα σειρές που έχουν προαναγγελθεί, έχουν κάνει πρεμιέρα οι τέσσερις.

Στο δεύτερο μισό της σεζόν παίρνουν φύλλο πορείας για τον αέρα της ΕΡΤ1 το «Τελευταίο νησί» με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και τη ΔανάηΣκιάδη, το δράμα εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» με την Ντάνη Γιαννακοπούλου, τον Αλέκο Συσσοβίτη και τον Σταύρο Σβήγκο, καθώς και το «TV land», παρωδία της ελληνικής τηλεόρασης σε σενάριο Γιώργου Φειδά και παραγωγή της Φρόσως Ράλλη. Επιπλέον πρεμιέρες αναμένονται και στο ΕΡΤflix, καθώς θα δούμε το «Αύριο» του Γιώργου Γκικαπέππα με\ τον Χρήστο Λούλη και τη Στεφανία Γ0ουλιώτη και τη σειρά εποχής «Οι

θάλασσες μας χώρισαν» με τον Λεωνίδα Κακούρη και την Κατερίνα Λέχου.