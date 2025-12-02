Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο είναι από εκείνον…»

Στο κανάλι του Fipster στο Youtube ήταν καλεσμένη η Κόνι Μεταξά. Η γνωστή τραγουδίστρια δέχτηκε διάφορες ερωτήσεις από τον influencer και δημιουργό περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ανάμεσα σε άλλα μίλησε και για τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση. Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις και ο αθλητής ήταν μαζί από το 2019 και στις 9 Ιουλίου του 2022 είχαν παντρευτεί στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, όταν ο Fipster την ρώτησε τον πραγματικό λόγο που χώρισε με τον Μάριο Καπότση, η Κόνι Μεταξά απάντησε: «Δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός και εγώ είμαι φουλ».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε ξανά στον πρώην σύζυγό της, όταν θέλησε να μιλήσει για την μεγαλύτερη προδοσία που έχει δεχτεί.

«Η μεγαλύτερη προδοσία που έχω φάει από άνθρωπο είναι από τον Μάριο, που του ζήτησα να μην μιλάει με τον πατέρα μου και μίλαγε. Τώρα όμως δεν μιλάει, οπότε έχουμε καλές σχέσεις. Του το είχα ζητήσει συγκεκριμένα και πολλές φορές. Επίσης μου είπε να μην τον αναφέρω ξανά, οπότε sorry Μάριε!», είπε η καλλιτέχνις.