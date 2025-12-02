Νατάσσα Μποφίλιου – Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την περιοδεία τους – Η επίσημη ανακοίνωση

Τις τελευταίες ημέρες έχει απασχολήσει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, η παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, και τίτλο «Hellenic Music Ensemble». Ύστερα από τα όσα ειπώθηκαν, η εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της την Τρίτη (2/12), πως ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη για αύριο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο CEO/Executive Producer της GTP Entertainment, Michel Boersma, τόνισε πως «η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη», ενώ μίλησε και για «εθνικό debate», το οποίο «έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία».

Ακόμα, ανέφερε πως έχουν «ειπωθεί αρκετά» και δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου, που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας.

Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate” έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ. Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο. Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».