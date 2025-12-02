Νατάσσα Μποφίλιου – Γιάννης Χαρούλης: Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου για την περιοδεία τους – Η επίσημη ανακοίνωση

Σύνοψη από το

  • Η παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, έχει απασχολήσει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Η εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment ανακοίνωσε την Τρίτη (2/12) την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
  • Ο CEO/Executive Producer Michel Boersma τόνισε πως «η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη» και πως «έχουν ειπωθεί αρκετά», οδηγώντας στην απόφαση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Νατάσσα Μποφίλιου Γιάννης Χαρούλης περιοδεία

Τις τελευταίες ημέρες έχει απασχολήσει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας, η παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, και τίτλο «Hellenic Music Ensemble». Ύστερα από τα όσα ειπώθηκαν, η εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της την Τρίτη (2/12), πως ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη για αύριο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο CEO/Executive Producer της GTP Entertainment,  Michel Boersma, τόνισε πως «η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη», ενώ μίλησε και για «εθνικό debate», το οποίο «έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία».

Ακόμα, ανέφερε πως έχουν «ειπωθεί αρκετά» και δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου, που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Hellenic Music Ensemble είναι ένα συναυλιακό project για το οποίο, ως Executive Producer, αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει έντονη συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία μας.

Η γενική υποστήριξη που έχουμε λάβει ήταν πραγματικά συγκινητική. Παρ’ όλα αυτά, η ένταση του δημόσιου διαλόγου υπήρξε αναπάντεχη. Αυτό το “εθνικό debate” έχει εξελιχθεί σε έναν αποπροσανατολισμό από τη δημιουργική διαδικασία, όσο πλησιάζουμε προς την πρεμιέρα μας στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Άμστερνταμ. Έχουμε, λοιπόν, αποφασίσει ότι, προς το παρόν, έχουν ειπωθεί αρκετά – δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε με τη Συνέντευξη Τύπου αύριο. Ας μιλήσουν οι συναυλίες και η μουσική».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Αναδρομικά: «Εγκλωβισμένοι» 400.000 συνταξιούχοι – Τι απαντά η Κεραμέως

Στεγαστική κρίση: Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία και τι λέει η Μιχαηλίδου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:31 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Νένα Χρονοπούλου: «Υπήρχε μία παραμόρφωση σε αυτό που μου συνέβαινε» – Τι είπε για την μεγάλη απώλεια των κιλών της

Η Νένα Χρονοπούλου ήταν καλεσμένη την Τρίτη (2/12), στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Η ηθοπο...
17:42 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεοδώρα Σιάρκου για το επάγγελμα του συζύγου της: «Έχω φάει πολλές φρίκες, πολλές αγωνίες…»

Στον καναπέ του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη κάθισε το πρωί της Τρίτης (2/12) η Θεο...
16:50 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πέτρος Πέτρου: «Γεννήθηκα με όραση από το ένα μάτι, είχα δεχτεί bullying γι’ αυτό όταν ήμουν μικρός»

Ο Πέτρος Πέτρου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε τη...
16:12 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα: «Είχε τέτοια εμμονή, που μου έγραφε ότι έφυγε από την Αθήνα γιατί τον χώρισα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Τρίτης (2/12) η Κωνσταντίνα. ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»