Grand Hotel: Ο Ρήγας διαβάζει το γράμμα στο οποίο ο Άρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Αλίκη

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η έρευνα του Άρη και της Φρίντας να εντοπίσουν την Αλίκη συνεχίζεται, παρά την προσπάθεια του Ρήγα να τους παραπλανήσει.

Οι εξηγήσεις του δεν τους πείθουν και καταστρώνουν νέο σχέδιο παρακολούθησης του Ρήγα.

Η Σμαρούλα αγωνιά, ο Πέτρος έχει εξαφανιστεί και φοβάται ότι πήγε να βρει την Αλίκη. Τα όνειρα των προσφύγων για μια καλύτερη ζωή καταρρέουν, καθώς αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Χατζημήτρου και ο Χαραλάμπης βρίσκεται φοβερά εκτεθειμένος απέναντι στους συμπατριώτες του. Την ίδια στιγμή η εμπιστοσύνη που δείχνει ο Χαραλάμπης στη Μελίνα τον φέρνει σε αντιπαράθεση με τη Θεώνη και κλονίζει τη σχέση τους.

Η Κυβέλη, εξαντλημένη από τις καταστάσεις, γοητεύεται από το ενδιαφέρον και τη στήριξη του Διονύση.

Οι υποψίες του Ρήγα ότι η Αλίκη τον απατά ξανά, επιβεβαιώνονται, όταν βρίσκει το γράμμα που είχε αφήσει ο Άρης για την Αλίκη, στο οποίο όμως δεν υπάρχει υπογραφή. Έτσι, ο Ρήγας οδηγείται στην απόλυτη παράνοια. Ο εραστής της γυναίκας του είναι υπαρκτός και θα κάνει τα πάντα για να μάθει ποιος είναι…

