Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος δέχεται επίθεση στη φυλακή, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος δέχεται επίθεση στη φυλακή, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φεύγουν για τη Βόνιτσα, αναζητώντας τα ίχνη της μικρής Ελευθερίας στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χλόη, απελπισμένη μετά την εξαφάνιση της μικρής Ελευθερίας, ζητά τη βοήθεια του πατρός Νικόλαου.

Εκείνος της προτείνει να τη συνοδεύσει στη Βόνιτσα για να αναζητήσουν το παιδί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πέτρου, που κατηγορεί τη Χλόη πως χρησιμοποιεί την κατάσταση για να ξαναπλησιάσει τον πατέρα Νικόλαο.

Η Δέσποινα, στο μεταξύ, αναζητά απαντήσεις από τον Θόδωρο για τις αντιφάσεις που έχει ανακαλύψει στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της φυλακής, καθώς κινδυνεύει από τους συγκρατούμενούς του.

Κι ενώ ο Βεργάδης παζαρεύει με τον διευθυντή των φυλακών για να του εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση, η Σοφία, προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα της, αποδέχεται την προτροπή του να επηρεάσει τη Θάλεια.

Ο Αργύρης, αν και επιμένει να αφήσουν την υπόθεση της Ελευθερίας στη χωροφυλακή, τελικά συναινεί στο σχέδιο της Χλόης και του πατρός Νικόλαου να αποσπάσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ.

Κι ενώ οι δύο τελευταίοι φτάνουν στη Βόνιτσα, πίσω στη Στέρνα η Δέσποινα αποφασίζει να εκδικηθεί τη Δώρα για τον φόνο του Γεράσιμου, ενώ ο Παύλος αντιμετωπίζει κι εκείνος έναν θανάσιμο κίνδυνο.

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Αναδρομικά: «Εγκλωβισμένοι» 400.000 συνταξιούχοι – Τι απαντά η Κεραμέως

Στεγαστική κρίση: Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία και τι λέει η Μιχαηλίδου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:51 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Ο Ορφέας, απελπισμένος, κινείται επικίνδυνα προς την Φωτεινή, απόψε στις 20:00

Ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και την Φωτεινή φέρνει αναστάτωση στην οικογένεια Καλλιγά...
17:37 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Ρήγας διαβάζει το γράμμα στο οποίο ο Άρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Αλίκη

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ...
17:01 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Όμιλος Antenna: Εξαγόρασε την αλυσίδα κινηματογράφων Options & Town Cinemas

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, ο Όμιλος Antenna συνεχίζε...
12:21 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 2/12/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τρίτη 2 Δ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»