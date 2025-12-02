Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος δέχεται επίθεση στη φυλακή, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φεύγουν για τη Βόνιτσα, αναζητώντας τα ίχνη της μικρής Ελευθερίας στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Η Χλόη, απελπισμένη μετά την εξαφάνιση της μικρής Ελευθερίας, ζητά τη βοήθεια του πατρός Νικόλαου.

Εκείνος της προτείνει να τη συνοδεύσει στη Βόνιτσα για να αναζητήσουν το παιδί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Πέτρου, που κατηγορεί τη Χλόη πως χρησιμοποιεί την κατάσταση για να ξαναπλησιάσει τον πατέρα Νικόλαο.

Η Δέσποινα, στο μεταξύ, αναζητά απαντήσεις από τον Θόδωρο για τις αντιφάσεις που έχει ανακαλύψει στην ιστορία του. Την ίδια ώρα, ο Παύλος έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της φυλακής, καθώς κινδυνεύει από τους συγκρατούμενούς του.

Κι ενώ ο Βεργάδης παζαρεύει με τον διευθυντή των φυλακών για να του εξασφαλίσει προνομιακή μεταχείριση, η Σοφία, προκειμένου να βοηθήσει τον πατέρα της, αποδέχεται την προτροπή του να επηρεάσει τη Θάλεια.

Ο Αργύρης, αν και επιμένει να αφήσουν την υπόθεση της Ελευθερίας στη χωροφυλακή, τελικά συναινεί στο σχέδιο της Χλόης και του πατρός Νικόλαου να αποσπάσουν πληροφορίες από τη Φιλιώ.

Κι ενώ οι δύο τελευταίοι φτάνουν στη Βόνιτσα, πίσω στη Στέρνα η Δέσποινα αποφασίζει να εκδικηθεί τη Δώρα για τον φόνο του Γεράσιμου, ενώ ο Παύλος αντιμετωπίζει κι εκείνος έναν θανάσιμο κίνδυνο.

