Euroleague: Ναν και Ντόρσεϊ στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν 2025-26 – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Μετά την παρουσία δύο παικτών του Ολυμπιακού, των Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague, δύο ακόμη παίκτες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό επελέγησαν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν 2025-26.

Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague. Μαζί τους, δύο παίκτες της Φενερμπαχτσέ, δηλαδή ο Ουέιντ Μπάλντγουιν και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ενώ στο «5» επελέγη ο τρεις φορές κορυφαίος αμυντικός της Euroleague Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).

Οι δύο ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στη Euroleague, o Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είδαν δηλαδή να έχουν το 40% στη δεκάδα, των δύο πεντάδων της σεζόν, της κορυφαίας και της δεύτερης. Ο Ολυμπιακός είχε… μόνος του το 30%.

