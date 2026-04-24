Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Πώς να συμπεριφερθούμε στους ανθρώπους που χάσανε ένα παιδί» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 20χρονης

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

δολοφονία άγιος Δημήτριος

Ο πατέρας της 20χρονης κοπέλας, κοπέλας του δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο μίλησε στον ΑΝΤ1 στον απόηχο των τραγικών γεγονότων που έχουν ως κεντρικό πρόσωπο και την κόρη του. Μάλιστα, αναφέρεται και στην οικογένεια του θύματος, αναφερόμενος με θερμά λόγια στον 27χρονο, με τον οποίον η κόρη του είχε δεσμό για τρία χρόνια στο παρελθόν.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Και η κόρη μου. Δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε στους ανθρώπους, που χάσανε ένα παιδί…», αναφέρει με φωνή που τρέμει ο πατέρας που προσπαθεί να διαχειριστεί την αδιανόητη τραγωδία.

«Συμπάσχουμε με την οικογένεια (του θύματος) αλλά δεν ξέρω και με ποιον τρόπο να συλλυπηθώ, δεν ξέρω. Φτάνει πια αυτό; Δεν φτάνει. Και του παιδιού μου, δεν του φτάνει. Γιατί ήταν μαζί 3 χρόνια, ένα καλό παιδί» είπε ακόμη.

«Μία κατάσταση που ξέφυγε, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του το άλλο το παιδί. Εγώ με το δικό μου παιδί πάντως, που ήξερα και το έβλεπα, δεν πίστευα ότι θα μπορέσει να ζήσει αυτήν την κατάσταση» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

