Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του θετού γιου του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή καθηγητή στο Berklee College of Music, Πάνο Λιαρόπουλο, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Ο γιος και μοναδικός κληρονόμος του συνθέτη, Γιώργος Χατζιδάκις, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αντίδρασή του στην παγκόσμια περιοδεία αφιέρωμα στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι, με τη Νατάσα Μποφίλιου και το Γιάννη Χαρούλη και τίτλο «Hellenic Music Ensemble». Μάλιστα καταγγέλλει μονομερή ενέργεια από τον Πάνο Λιαρόπουλο και τονίζει ότι προέβη σε νομικές ενέργειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζιδάκι

Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι “τιμά” τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός “Χατζιδακικού ήθους”.

Γιώργος Χατζιδάκις»