Αλέξης Τσίπρας: Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ τηρούν στάση αναμονής – Πώς ερμηνεύουν τις κινήσεις του μετά την «Ιθάκη»

Χώρο στο εσωτερικό «ξεκαθάρισμα» που γίνεται ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τους πρώην συντρόφους του δίνουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην Πρωθυπουργού.

Τόσο η κυβερνητική πλειοψηφία όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκονται σε θέση παρατηρητή και αποφεύγουν, επί του παρόντος τουλάχιστον, να υψώσουν τους τόνους. «Ας τα βρουν μεταξύ τους. Εμείς παρακολουθούμε την ανταλλαγή διαψεύσεων», ανέφερε στην «Καθημερινή» πηγή κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως διευκρινίζει ότι η κυβέρνηση δεν θα περιοριστεί σε ρόλο ουδέτερου παρατηρητή και θα κινηθεί σε μία λογική διαρκούς υπενθύμισης των πεπραγμένων της περιόδου διακυβέρνησης της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα και σε όσα έφεραν οι επιλογές του.

Για αρκετούς στη ΝΔ η επιστροφή του δημόσιου λόγου σε μία ρητορική με όρους 2015 για το δημοψήφισμα και την μνημονιακή περιπέτεια της χώρας ευνοεί το κυβερνών κόμμα και βοηθάει στην συσπείρωσή του.

Άλλωστε εκτιμούν ότι αρκετοί κεντρώοι ψηφοφόροι στράφηκαν προς μία πιο συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακριβώς γιατί προτίμησαν τη σταθερότητα και όχι την ανασφάλεια της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα και το ΠΑΣΟΚ κρατάει χαμηλούς τόνους. Χθες η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε μετρημένα μόνο για τα όσα αναφέρει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για τη Φώφη Γεννηματά.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε αυτή τη φάση σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και συνεργάτες του κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

«Με τον τρόπο που απαξιώνει τους συνεργάτες του, θα ήταν πολύ δύσκολο να μην υπάρξει αντίδραση. Αλλά δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτό, είναι εσωτερικό τους θέμα», σχολίασε στην «Καθημερινή» πηγή της Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο δεν αποφεύγουν να σχολιάσουν ότι από το βιβλίο βγαίνει ανάγλυφα η εικόνα «ενός ανθρώπου που έφταιγαν όλοι οι άλλοι και όχι αυτός, ενός Πρωθυπουργού που έφταιγαν όλοι οι άλλοι και όχι αυτός, ενός Πρωθυπουργού που έφταιγαν οι υπουργοί του, τους οποίους ο ίδιος είχε εμπιστευθεί». Μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή εξυπηρετεί μόνο τη συσπείρωση της ΝΔ και αυτό το κωδικοποιούν στη φράση ότι «όποιος θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, γνωρίζει ότι η λύση δεν είναι ο Τσίπρας».

Βέβαια τα δύο κόμματα τηρούν μία στάση αναμονής ακριβώς γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει το επόμενο βήμα του, δηλαδή την ίδρυση ενός πολιτικού φορέα. Αν ο κ. Τσίπρας επιλέξει να προχωρήσει στον σχηματισμό ενός ανταγωνιστικού φορέα τότε δεν θα μείνει στο απυρόβλητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ΠΑΣΟΚ έχουν απευθυνθεί σε δημοσκόπους και έχουν ζητήσει να τους περιγράψουν τα δυνητικά σενάρια μετασχηματισμού του πολιτικού τοπίου που θα επιφέρει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. «Η εκτίμηση που μας έχουν δώσει είναι ότι έπειτα από μια περίοδο ταλάντωσης θα αρχίσει να καταγράφει πτωτική τάση», αναφέρουν και επενδύουν στην επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης.