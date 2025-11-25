Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις σε Συγγρού, Μεσογείων και Αττική Οδό

Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο καθώς ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα σε πολλές οδικές αρτηρίες της Αττικής.
Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός, και τα δύο ρεύματα, η λεωφόρος Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην Λεωφόρο Συγγρού, την Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά.
Δείτε LIVE πού έχει κίνηση
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/U3ASBJon2g
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2025