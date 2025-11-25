Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις σε Συγγρού, Μεσογείων και Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισός κίνηση

Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο καθώς ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται αυτή την ώρα σε πολλές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός, και τα δύο ρεύματα, η λεωφόρος Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στην Λεωφόρο Συγγρού, την Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Μεσογείων και στο λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL» – «Το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής» προειδοποιεί ο Κολυδάς

«ADEL» ονομάζεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξεις πολλές περιοχές της χώρας τις επό...
10:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης – Ομολόγησε η νύφη της

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου. Η νύφη της έ...
08:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του θετού γιου του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή...
07:45 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ζωγράφου: Απετράπη τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Ζήτησαν κοσμήματα και χρήματα σε αλουμινόχαρτο λόγω ραδιενέργειας

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σε τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και ένας 16χρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα