Ζωγράφου: Απετράπη τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Ζήτησαν κοσμήματα και χρήματα σε αλουμινόχαρτο λόγω ραδιενέργειας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ηλικιωμένη
Φωτογραφία: Freepik.com

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σε τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και ένας 16χρονος, οι οποίοι άρπαξαν κοσμήματα και χρυσαφικά από μία ηλικιωμένη στην περιοχή του Ζωγράφου, επικαλούμενοι κίνδυνο ραδιενέργειας.

Συγκεκριμένα, οι δράστες τηλεφώνησαν στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίκας στην περιοχή του Ζωγράφου και της είπαν πως εργάζονται για πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και την συμβούλευσαν να βάλει σε ένα αλουμινόχαρτο κάποια χρήματα και κάποια κοσμήματα προκειμένου να προστατευτούν από τη ραδιενέργεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα αντιλήφθηκε άμεσα την απάτη και ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να στήνουν παγίδα στους κακοποιούς.

Στην συνέχεια, η γυναίκα άφησε όσα ζήτησαν οι κακοποιοί σε κάδο απορριμμάτων απέναντι από το σπίτι της. Οι αστυνομικοί ήταν εκεί τη στιγμή που η τετραμελής σπείρα έφτασε με ΙΧ αυτοκίνητο και αρπάζοντας την λεία επιχείρησε διαφυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη και λίγη ώρα αργότερα ακινητοποίησαν το όχημα των κακοποιών και πέρασαν χειροπέδες στους τέσσερις.

Ο 16χρονος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου και στη συνέχεια κατόπιν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται η κακοκαιρία «ADEL» – «Το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής» προειδοποιεί ο Κολυδάς

«ADEL» ονομάζεται η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξεις πολλές περιοχές της χώρας τις επό...
10:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης – Ομολόγησε η νύφη της

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου. Η νύφη της έ...
08:41 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας της Μποφίλιου και του Χαρούλη

Έντονη διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του θετού γιου του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή...
08:02 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις σε Συγγρού, Μεσογείων και Αττική Οδό

Οπλισμένοι με αρκετή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο καθώς ιδιαίτερα αυξη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα