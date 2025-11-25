Hürjet: Στην τελική ευθεία η συμφωνία Τουρκίας – Ισπανίας ύψους 3,1 δισ. – Δείτε φωτογραφίες

Ισπανία και Τουρκία συνεχίζουν να εμβαθύνουν την αμυντική τους συνεργασία, επεκτείνοντάς την και στα μαχητικά αεροσκάφη, μετά τα κοινά προγράμματα για τα πολεμικά τους ναυτικά. Η υπόθεση προμήθειας των Hürjet από την Ισπανία μπαίνει στην τελική ευθεία. Το enikos.gr δημοσιεύει εικόνες από τα αποκαλυπτήρια των κινητήρων που έκανε η TUSAS στο Παρίσι.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Γενικός Διευθυντής της TAI, Μεχμέτ Ντεμίρογλου, δήλωσε στην ισπανική εφημερίδα El Español ότι είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία προμήθειας αεροσκαφών Hürjet με την Ισπανία. Ο Ντεμίρογλου σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη συνεργασία με ισπανικούς βιομηχανικούς παράγοντες, όπως η Airbus.

«Η απόκτηση αεροσκαφών Hürjet είναι ένα από τα προγράμματα προτεραιότητας του Υπουργείου Άμυνας. Αυτή η νέα πλατφόρμα στοχεύει στη συνέχιση της εκπαίδευσης των μελλοντικών πιλότων μαχητικών αεροσκαφών με ένα σύγχρονο, προηγμένο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, ακολουθώντας το F-5», αναφέρεται στο ισπανικό δημοσίευμα.

Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης του Hürjet, ο Ντεμίρογλου επεσήμανε ότι «το Hürjet αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από Τούρκους μηχανικούς και τεχνικούς, με τη συμβολή μιας ισχυρής εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού», προσθέτοντας ότι «οι ισπανικές εταιρείες είναι επίσης πιθανό να συμμετάσχουν στις βιομηχανικές εξαγωγές. Οι λεπτομέρειες της κοινής δομής συνεισφοράς θα καθοριστούν στις επόμενες διαπραγματεύσεις και θα είναι αμοιβαία επωφελείς και για τα δύο μέρη».

Ο Ντεμίρογλου σχολίασε επίσης την επιχειρησιακή ικανότητα του Hürjet, λέγοντας: «Όπου κι αν επιχειρεί το Hürjet, θα προσφέρει υψηλή απόδοση και δυνατότητες πρώτης κατηγορίας».

Οι κινητήρες του Hürjet έχουν αναπτυχθεί από την TUSAS Engine Industries (TEI), η οποία, στο Paris Air Show, έκανε τα αποκαλυπτήρια του «πρώτου τουρκικής κατασκευής κινητήρα», όπως αναγραφόταν στο περίπτερο.

Όσον αφορά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμήθειας στην Ισπανία, ο Ντεμίρογλου τόνισε ότι είναι έτοιμοι να υπογράψουν και μοιράστηκε τις ακόλουθες πληροφορίες:

«Στην TAI είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Μετράμε αντίστροφα τις εβδομάδες. Δεν υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των μερών. Η τελική συμφωνία προμήθειας αναμένεται να υπογραφεί σύντομα».

Το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύμβαση για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εκπαίδευσης (ITS-C), το οποίο θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα αεροσκάφη AE.09 (F-5), κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Οκτωβρίου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ήταν 3,120 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου περιελάμβανε τις ακόλουθες αξιολογήσεις:

«Η απαίτηση για αυτήν τη σύμβαση θα διασφαλίσει ότι οι Πολεμικές Αεροπορίες και οι Διαστημικές Δυνάμεις πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενημέρωση, επέκταση και ανανέωση των δυνατοτήτων στην εκπαίδευση πιλότων που ειδικεύονται σε μαχητικά και επιθετικά αεροσκάφη».

Αυτό το σύστημα (ITS-C) στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας σε νέα και σύνθετα σενάρια ασφαλείας. Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής έως τις 30 Νοεμβρίου 2035, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χορηγηθεί δάνειο ύψους 1,04 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας για πέντε χρόνια.

Πρόκειται για ακόμη ένα δείγμα του σφιχτού εναγκαλισμού, τουλάχιστον στον τομέα της συμπαραγωγής αμυντικών συστημάτων, μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, η Ισπανία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προμηθευτεί το τουρκικής σχεδίασης – υπό ανάπτυξη – μαχητικό αεροσκάφος KAAN, το οποίο έχει προγραμματιστεί να βγει στην παραγωγή το 2030. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ισπανικής κυβέρνησης, τον Αύγουστο, ότι δεν θα προμηθευτεί το αεροσκάφος F-35.

Οι δύο χώρες έχουν εδώ και χρόνια αποφασίσει να εμβαθύνουν την αμυντική τους συνεργασία, προχωρώντας σε συνέργειες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Όπως έχει δημοσιεύσει το enikos.gr, η Τουρκία έχει συμφωνήσει με την Ισπανία για την από κοινού ανάπτυξη και ναυπήγηση του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στην Ευρώπη, μήκους 300 μέτρων.