Ρωσία: Ουκρανικές επιθέσεις με drones στο Νοβοροσίσκ – Έξι τραυματίες, ζημιές σε πολυκατοικίες

Ζημιές σε κατοικίες και τουλάχιστον έξι τραυματίες προκάλεσαν ουκρανικά drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, ύστερα από διαδοχικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Επιχειρησιακό Επιτελείο της νότιας περιοχής Κρασνοντάρ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι πέντε πολυκατοικίες και δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Από τα συντρίμμια των drones προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο σημεία, τις οποίες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

Ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ δήλωσε πως «κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Κρασνοντάρ υπέστη μία από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις της Ουκρανίας», επιβεβαιώνοντας ότι τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα, θραύσματα από drones είχαν σπάσει παράθυρα και προκαλέσει ζημιές σε κτίρια στο Κρασνοντάρ, την πρωτεύουσα της περιοχής, ενώ ένα drone προκάλεσε ζημιές και τραυμάτισε έναν κάτοικο σε χωριό νότια του Νοβοροσίσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι την ίδια ημέρα κατέρριψε δέκα drones τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μία μόλις ημέρα μετά από ουκρανική επίθεση σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, που είχε διακόψει τη θέρμανση σε πόλη κοντά στην πρωτεύουσα.

