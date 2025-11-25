Δάφνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 16χρονης Ντανιέλα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δάφνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 16χρονης Ντανιέλα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση της Ντανιέλας Μ. από τη Δάφνη, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί την είδηση αργά το βράδυ της Δευτέρας (24 Νοεμβρίου 2025).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η ανήλικη αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου, 22 Νοεμβρίου, γύρω στις 7:00, από την περιοχή της Δάφνης Αττικής. Όπως έγινε γνωστό, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της δύο ημέρες αργότερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, ύστερα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν λόγοι που μπορεί να θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μέτρα, ζυγίζει 45 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει κάτι για τον εντοπισμό της παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στη «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

