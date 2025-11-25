Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει επίσημα τον Μαδούρο μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης – Τι σημαίνει αυτό

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε από την Δευτέρα (24/11) ευρύτερες εξουσίες για να αναλάβει δράση κατά της Βενεζουέλας, μετά τον χαρακτηρισμό του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και των συμμάχων του ως μελών ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο χαρακτηρισμός αφορά το λεγόμενο Cartel de los Soles, έναν όρο που –σύμφωνα με ειδικούς– περιγράφει περισσότερο ένα δίκτυο διεφθαρμένων αξιωματούχων της κυβέρνησης, παρά μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Με αυτή την κίνηση, ο Τραμπ αποκτά τη δυνατότητα να επιβάλει νέες οικονομικές κυρώσεις που στοχεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο. Νομικοί εμπειρογνώμονες διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι το μέτρο αυτό δεν επιτρέπει τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δίνει στις ΗΠΑ διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές εντός της Βενεζουέλας. Ο όρος Cartel de los Soles χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ομάδων μέσα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, που φέρονται να συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών.

Από την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο αρνείται κάθε προσωπική εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, ενώ η κυβέρνησή του απορρίπτει συστηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου καρτέλ, το οποίο –όπως σημειώνουν αρκετοί ειδικοί– δεν υπάρχει τεχνικά με τη συμβατική έννοια.

Η ανακοίνωση του χαρακτηρισμού, που έγινε στις 16 Νοεμβρίου, συμπίπτει χρονικά με τη συγκέντρωση πάνω από δώδεκα πολεμικών πλοίων και 15.000 στρατιωτών από τον αμερικανικό στρατό στην περιοχή, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Νότιο Δόρυ». Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η επιχείρηση αυτή στοχεύει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, με δεκάδες άτομα να έχουν ήδη σκοτωθεί σε επιθέσεις από πλοία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί από ανώτατους αξιωματούχους για μια σειρά από πιθανές επιλογές δράσης εντός της Βενεζουέλας. Οι επιλογές περιλαμβάνουν επιθέσεις σε στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις, καθώς και ειδικές επιχειρήσεις επιδρομών, ενώ η μη ανάληψη δράσης παραμένει επίσης ανοιχτό ενδεχόμενο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν και ο ανώτερος σύμβουλός του Ντέιβιντ Ίσομ θα επισκεφθούν το Πουέρτο Ρίκο τη Δευτέρα, για να ευχαριστήσουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν στις αποστολές της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CBS News/YouGov, το 70% των Αμερικανών αντιτίθενται σε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ μόλις το 30% τάσσεται υπέρ. Παράλληλα, το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εξηγήσει επαρκώς τη θέση της για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης.

Η Ουάσιγκτον επισήμως υποστηρίζει ότι οι ενέργειές της έχουν στόχο να περιορίσουν τις παράνομες ροές μεταναστών και ναρκωτικών, ωστόσο η αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα θεωρείται πιθανή συνέπεια αυτών των πιέσεων. Πηγή του αμερικανικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ο Τραμπ ελπίζει πως η αυξανόμενη πίεση θα οδηγήσει τον Μαδούρο σε παραίτηση χωρίς την ανάγκη άμεσης στρατιωτικής δράσης.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέρριψε με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του καρτέλ ως τρομοκρατικής οργάνωσης, κάνοντάς λόγο για «γελοίο κατασκεύασμα» και δηλώνοντας: «Αυτός ο νέος ελιγμός θα έχει την ίδια μοίρα με τις προηγούμενες επιθέσεις κατά της χώρας μας: αποτυχία».

Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής επίλυσης, τονίζοντας ότι ο Μαδούρο «θα ήθελε να μιλήσει» και προσθέτοντας πως ο ίδιος δεν θα είχε πρόβλημα να συνομιλήσει μαζί του «σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή».

Η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την Πέμπτη τη μεγαλύτερη στρατιωτική επίδειξη ισχύος τους κοντά στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον έξι αμερικανικά αεροσκάφη πέταξαν για αρκετές ώρες στα ανοικτά των ακτών της χώρας, ανάμεσά τους ένα υπερηχητικό F/A-18E, ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 και ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος, όπως μετέδωσε το CNN.

Το Σαββατοκύριακο, τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις από τη Βενεζουέλα, έπειτα από προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ για «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» στους αιθέρες της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.

