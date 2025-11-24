Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε κι έγινε το κακό» – Τα πρώτα λόγια του αδελφοκτόνου, οι μαρτυρίες για συνεχείς καβγάδες και το ιστορικό βίας

Σοκ έχει προκαλέσει η οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 44χρονος σκότωσε τον 47χρονο αδελφό του. Το θύμα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα όταν τα δύο αδέλφια καβγάδισαν άγρια. Όπως λένε οι γείτονες, άκουγαν συνέχεια φωνές, όμως αυτή τη φορά ήταν και η… μοιραία. Ο 44χρονος επιτέθηκε με ψαλίδι στον αδελφό του και κάπως έτσι γράφτηκε ο «ματωμένος επίλογος».

«Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό» φέρεται να είναι τα πρώτα λόγια του 44χρονου στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, όταν τον ρώτησαν γιατί επιτέθηκε στον αδελφό του, σύμφωνα με το STAR. Μάλιστα ο 44χρονος αδελφοκτόνος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές, καθώς παλαιότερα είχε μηνύσει τα αδέλφια του για ενδοοικογενειακή βία.

Την ώρα του καβγά στο σπίτι βρισκόταν και ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο οποίος μπήκε στη μέση προσπαθώντας να τους χωρίσει την ώρα που τσακώνονταν, αλλά δεν τα κατάφερε. Μετά το φονικό ήταν μάλιστα εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο 47χρονος είναι νεκρός από τα χέρια του μικρότερου αδελφού του.

«Υπήρχε μια λογομαχία, είχαν πιει και λίγο. Ο αδελφός μου έπεσε στο μπάνιο και χτύπησε μετά δηλ. βρήκαν ένα κεφάλι χτυπημένο στο μάρμαρο. Ότι τον κάρφωσε ο άλλος τον κάρφωσε» είπε χαρακτηριστικά ο τρίτος αδελφός.

Μάλιστα σε άλλη δήλωσή του που μετέδωσε η εκπομπή «LIVEnews», ο ίδιος παραδέχτηκε ότι «αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση, έπιναν και καβγάδιζαν, αλλά δεν περίμενα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Τα τρία αδέλφια, ηλικίας 44, 47 και 48 ετών έμεναν στη μονοκατοικία της Νέας Περάμου. Η μητέρα τους είχε φύγει από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. Όπως λένε όσοι τους γνώριζαν, μόνο ο μεγαλύτερος, ο 48χρονος δούλευε ντελίβερι και συντηρούσε τα άλλα δύο αδέλφια του, δράστη και θύμα, που φέρονται να είχαν εξαρτήσεις από αλκοόλ και ουσίες.

Ο αδελφοκτόνος συνελήφθη και μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο «Αττικό» νοσοκομείο. Στο πρόσωπο φέρει τραύματα που πιθανόν προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τον αδελφό του.

Έξι περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε 5 χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία 5-6 χρόνια είχαν καταγραφεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των αδελφών που είχαν οδηγήσει μέχρι και σε μηνύσεις.

«Υπήρχε ιστορικό βίας, κάποια στιγμή περιμέναμε ότι θα συμβεί. Ο αδελφός του πριν από λίγο διάστημα πήγε να τον πνίξει. Τη γλίτωσε στο παρά πέντε, ήρθε ασθενοφόρο» είπε γείτονας.

«Κάθε μέρα συχνά μάλωναν με απειλές, με μαχαίρια, εκσφενδόνιζαν αντικείμενα» αναφέρει στην κάμερα του MEGA γείτονας, ενώ άλλος προσθέτει: «Τα έσπαγαν όλα. Άκουσα τις φωνές, αλλά νόμιζα ότι ήταν άλλος ένας καβγάς. Όταν ξύπνησα το πρωί έμαθα τι έγινε, είδα αστυνομικούς στην ταράτσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γείτονες είχαν απευθυνθεί πολλές φορές στην Αστυνομία και σε ψυχιατρικά καταστήματα, ζητώντας εγκλεισμό.

Τα περιστατικά βίας μεταξύ των αδελφών ήταν συνεχή: