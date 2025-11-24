Η «Ιθάκη» άναψε… φωτιές: Οι αντιδράσεις, τα «καρφιά» και οι διαψεύσεις – Τι απαντούν στον Τσίπρα πρώην σύντροφοι και πολιτικοί αντίπαλοι

«Φωτιές άναψε» το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 από τις εκδόσεις Gutenberg. Στο βιβλίο του, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αιχμηρές αναφορές για τις ικανότητες και την προσωπικότητα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέβηκαν μαζί του στην εξουσία το 2015.

Ο Αλέξης Τσίπρας «αδειάζει» μεταξύ άλλων τον Γιάνη Βαρουφάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά. Ακόμη αποκαλύπτει ότι πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση να τον διαδεχθούν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χαρακτηρίζει υπερφίαλο τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Στην πραγματικότητα ήταν περισσότερο celebrity και λιγότερο οικονομολόγος. Πολύ γρήγορα ο Βαρουφάκης από asset μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή, που δεν τον άντεχαν στο Eurogroup, όχι μόνο οι απέναντι, αλλά ούτε οι πιθανοί μας σύμμαχοι, ακόμη και οι ίδιοι του οι συνεργάτες» γράφει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας για τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγορεί για «ναρκισσισμό» και υποστηρίζει ότι μετάνιωσε που την υπέδειξε για Πρόεδρο της Βουλής. «Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας ήταν εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η στάση της ήταν συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική. Δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα» γράφει στο βιβλίο του.

Όσον αφορά στον Παύλο Πολάκη αναφέρθηκε στις φορές που ήταν με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε αρκετές στιγμές έντασης στις σχέσεις τους. Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει στο βιβλίο του: «Ο Παύλος είχε δείξει και τότε και νωρίτερα, ιδίως όμως αργότερα, μία sui generis στάση που δημιουργούσε προστριβές με άλλα στελέχη αλλά και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Το έβλεπα. Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πάντα αιτία της στάσης του το θυμικό καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανός να το συγκρατεί».

Για τον πρώην στενό συνεργάτη του, Νίκο Παππά, αναφέρει πως δεν περίμενε την καταδίκη με 13-0 στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος που αφορούσε στις τηλεοπτικές άδειες. «Εκ των υστέρων εκτίμησα ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει το κόμμα, αλλά και τον εαυτό του αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Και αυτό γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι όταν έχασε τις εκλογές της 21ης Μαΐου πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει το «τιμόνι» του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα γράφει: «Η σκέψη μου για μία ομαλή μετάβαση πήγε αμέσως στην Έφη Αχτσιόγλου. Η αντίδρασή της με ξάφνιασε. Ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική, στα όρια της άρνησης. Τα επιχειρήματά της ομολογώ δεν μου φάνηκαν καθόλου πειστικά. Μου είπε ότι ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η προοπτική του να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος».

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου πρότεινε στον Αλέξη Χαρίτση να θέσει υποψηφιότητα και τον κάλεσε να συζητήσουν στο Σούνιο. «Σκοτείνιασε. Μου είπε τελικά ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ».

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, γράφει: «Μου φάνηκε υπερφίαλος, είχε τη βεβαιότητα ότι όχι μόνο θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός».

«Κλείνει λογαριασμούς του παρελθόντος»

Όπως υπογραμμίζουν όσοι έχουν διαβάσει την «Ιθάκη» μιλούν για μια προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να κλείσει τους λογαριασμούς του παρελθόντος προκειμένου να ανοίξει το επόμενο «κεφάλαιό» του που πιθανόν να είναι η δημιουργία ενός νέου κόμματος.

Ο ίδιος κάνει έναν απολογισμό του παρελθόντος και των πεπραγμένων του, ενώ δίνει και το στίγμα του για το μέλλον κάνοντας λόγο για την ανάγκη μίας κοινωνικής αναγέννησης της χώρας, για ένα σχέδιο που θα φτάνει έως το 2030. Επαναλαμβάνει τον όρο «νέο πατριωτισμό», δεν μπαίνει όμως σε λεπτομέρειες σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του. Ωστόσο μία αναφορά του στο τέλος του βιβλίου προμηνύει το «ταξίδι» στις νέες θάλασσες, δηλ. την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος από ότι φαίνεται τοποθετείται την Άνοιξη.

«Και όταν φτάσει στην Ιθάκη αφού ξαποστάσει λίγο στο λιμάνι της γαλήνης αρματώνει πάλι το καράβι της για νέους ορίζοντες. Και εμείς, όσοι από εμάς παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι» είναι η χαρακτηριστική αναφορά.

Οι αντιδράσεις

Ποικίλλουν οι αντιδράσεις των παλαιών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα στους οποίους αναφέρθηκε μέσα από το βιβλίο του, ενώ πυρά δέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός και από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Κωνσταντοπούλου: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά την ομιλία της στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

«Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την «Ιθάκη».

«Η προδοσία έχει πολλές μορφές και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Θα διαβάσω το βιβλίο, βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή, που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», πρόσθεσε.

Πολάκης: «Λέει ψέματα και πολλές ανακρίβειες»

Με δύο αναρτήσεις, ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του λέει ψέματα και ανακρίβειες. Τονίζει ότι δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω από την ανάρτησή του τον Φεβρουάριο του 2023, που ήταν – και καλά, όπως σημειώνει- η αιτία για την προσωρινή απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης υποστηρίζει ότι δεν εκβίασε ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα για την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη και πως ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη.

Παππάς: «Καλώς ο Τσίπρας τοποθετείται με σαφήνεια για το 2015» – Τι είπε για τις τηλεοπτικές άδειες

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα υποστηρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Νίκος Παππάς στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open.

«Είναι σαφές ότι θα γίνει ένας θόρυβος. Πρέπει και τα στελέχη μας και κυρίως ο κόσμος που παρακολουθεί την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη να έχει τα μάτια του 4 και 14 απέναντι στους καλοθελητές, που θέλουν την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη διαιρεμένη, να τσακώνεται για το τι έγινε το ΄15, το ΄17, το ’19, το ’21 και να μην κοιτάει μπροστά», είπε ο Νίκος Παππάς.

Και συνέχισε: «Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Είναι η υποχρέωση ενός ανθρώπου που ήταν στη θέση του Πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε και το μείζον ζήτημα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται πάνω στο ζήτημα της εκλογικής μας νίκης, της διαπραγμάτευσης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης».

Για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι ο Νίκος Παππάς έδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» ο ίδιος απαντά: «Αυτό είναι μια φράση η οποία ακουμπάει την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο. Όπου λέει ότι υπήρχε η σκέψη αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια. Πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας οπότε νομίζω ότι απεφάνθη ο λαός. Δεύτερον, το 13-0 το οποίο και πάρα πολύ το χρησιμοποίησαν εναντίον μου, λέγανε ότι δεν θα μπορώ να σταθώ απέναντι στον Μητσοτάκη κλπ. αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, όταν το εκστόμισε το έβαλε στα πόδια. Γιατί; Γιατί είναι σαφές ότι είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου μια ιστορία, ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με την κυρία Κλάπα και την κυρία Αδειλίνη, αυτές τις κυρίες οι οποίες χρησιμοποίησαν τη δική μου υπόθεση για να διοριστούν. Και όταν διορίστηκαν βυσσοδομούσαν με την υπόθεση των Τεμπών».

«Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015. Και εγώ έχω δείξει και περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση, υποτιμώντας ενδεχομένως τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ενδεχομένως θα τα κάναμε διαφορετικά. Κάναμε όμως κάποιες κεντρικές επιλογές οι οποίες έχουν δικαιωθεί από την ιστορία», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε στο 2026. Είμαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό για τον οποίο λέω ότι αν δεν είχε γίνει η διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπήρχε. (…) Θα ήμασταν με την προηγούμενη κατάσταση. Με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο. Και με μία κατάσταση η οποία θα διαιωνίζονταν. (…) Έχουν περάσει 2.600 μέρες από τότε που δόθηκαν οι άδειες, 2.300 μέρες από τότε που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι 90% εφαρμόζει το νόμο μας η Νέα Δημοκρατία».

«Αυτό που λέει ο Τσίπρας στο βιβλίο για την επιθετικότητα. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα για να μην διαρρεύσει εκείνη η φωτογραφία με τα ράντζα. Δεν χρειαζόταν. Δεν θα άλλαζε κάτι», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Να καλέσω και τον κόσμο που μας παρακολουθεί να διαβάσει το βιβλίο, να διαβάσει αναλυτικά και τις 14 σελίδες (σ.σ. για τις άδειες). Ας πούμε. Ο Τσίπρας λέει ότι (…) συνάντησε τον μακαρίτη, πλέον, Σταύρο Ψυχάρη και του ζήτησε να διευθετηθούν με πολιτική παρέμβαση τα δάνεια του ΔΟΛ. Και ότι εκεί κατάλαβε (σ.σ. ο Τσίπρας) ότι έπρεπε να μπει κάποια τάξη και στο τηλεοπτικό τοπίο και στο τοπίο των ΜΜΕ. Και, μάλιστα, ότι ο τρόπος με τον οποίον αντιμετώπιζε τον άνθρωπο που ο Ψυχάρης αντιμετώπιζε τον άνθρωπο που σε λίγο καιρό θα ήταν πρωθυπουργός τον έπεισε να κάνουμε και την εξεταστική για τα δάνεια των ΜΜΕ. Άρα, έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι και νομίζω ότι θα είναι σε λίγο αστείο να κλείσει η 10ετής περίοδος των αδειών και να συζητάμε πώς και τι έγινε όταν έχει γίνει κοινά αποδεκτό ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς.

Ο Νίκος Παππάς μίλησε με θετικά λόγια για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει τη δική του άποψη για τα γεγονότα του 2015. «Η συζήτηση γύρω από το 2015 και την ιστορική του αποτίμηση είναι μια μάχη για το μέλλον. Γιατί επιμένει η Νέα Δημοκρατία τόσο πολύ για το 2015 όλα αυτά τα χρόνια; Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Το αχρείαστο μνημόνιο, το δημοψήφισμα. (…) Είναι σημαντικό διότι η εκλογή δική μας ήταν μια ιστορική τομή. Απέναντι σε αυτή την ιστορική τομή ή κάποιος μπορεί να κάνει μια ανάγνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία έφτασε σε ένα σημείο ωρίμανσης, η παράταξη η οποία η ιστορική η Αριστερά, η οποία δεν ήταν νοητό ήταν σχεδόν απαγορευμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες ανέλαβε κυβερνητικές ευθύνες ή μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα που με λύσσα προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πείσει ότι αυτό ήταν μια παρένθεση».

Και πρόσθεσε: «Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι και με την υπεράσπιση αυτής της τακτικής ότι ξαναμπαίνουν γερά τα θεμέλια μιας αντίληψης ότι η μεγάλη ενωμένη συνασπισμένη Αριστερά και προοδευτική παράταξη μπορεί ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες να αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες και να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά».

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας για τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ο Νίκος Παππάς σχολίασε: «Δεν δικαιολογούνται όλες οι επιμέρους κινήσεις. Και αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές που έγιναν εκείνο τον καιρό. Η διαπραγμάτευση ήταν πολυκέφαλη πάρα πολύ νωρίς. Έγινε δηλαδή διαπίστωση ότι υπήρχαν αρρυθμίες και ελλιπής προετοιμασία σε εκείνο το επίπεδο. Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο με εμβρίθεια και χωρίς παραμορφωτικούς φακούς θα δει ότι ο Τσίπρας καταγράφει εύστοχα κατά την γνώμη μου ότι υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά».

«Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να ηγηθεί ενός κόμματος το οποίο είχε ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό και με τη δυνατότητα του να επικοινωνεί με το λαό και υπό την ηγεσία του αυτό το κόμμα έγινε κυρίαρχο. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Εδώ δεν πρέπει να να τα κρύβουμε αυτά ή να τα καλύπτουμε», υπογράμμισε.

«Και για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Και εγώ πρέπει να το αναγνωρίσω δημόσια. (σ.σ. Ο Αλέξης Τσίπρας) Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν έχω ευθύνη. Εγώ ήμουν υπουργός. Προφανώς όταν είσαι μέλος ενός υπουργικού συμβουλίου εκτελείς και υλοποιείς τις εντολές και το σχεδιασμό που εκπονεί ο πρωθυπουργός. Έχεις τη δυνατότητα αν δεν θες να φύγεις. Όμως επειδή το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο στην αντίπαλη παράταξη, ο επικεφαλής δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί να βγάλει την ουρά του απέξω και να λέει δεν φταίω εγώ, φταίει ο διπλανός μου», τόνισε.

Μάλιστα σχολιάζει και τα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το delivery στους ιδιοκτήτες καναλιών που είχαν κλειστεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης χωρίς κινητά προκειμένου να διεκδικήσουν μία τηλεοπτική άδεια.

«Θέλω να το διαβάσετε με εμβρίθεια για να δείτε ότι πέφτει σε ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι δευτερεύον. Αν είχαμε delivery, εδώ θα τον διαψεύσω -για να ευθυμήσουμε και λίγο. Δεν υπήρχε delivery. Υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό catering σε εκείνη τη διαδικασία. Και αν έπρεπε ας πούμε να είμαστε τόσο επιθετικοί επικοινωνιακά ή όχι… Αυτά τα θέματα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τι λέει όμως μέσα; Λέει ότι ήταν ένας άψογος και κρυστάλλινος διαγωνισμός. Ήταν ο διαγωνισμός που έδωσε για πρώτη φορά τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Ήταν ο διαγωνισμός που έφερε χρήματα στο δημόσιο. Και δεν μπόρεσε κανένας τελικά να βάλει ερωτήματα για τον τρόπο διεξαγωγής του».

Πυρά Κασσελάκη σε Τσίπρα για το βιβλίο του: «Κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» – Τι απαντά για Μπέττυ και Τάιλερ

Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, για τον ίδιο και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ.

«Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα- πλυντήριο, την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του» αναφέρει αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε “τσουνάμι Κασσελάκη” στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει οργανώνοντας δυο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού;» διερωτάται στην συνέχεια ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Και συμπληρώνει: «στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα βασικά. Ευτυχώς, εάν είχα μάθει τα βασικά τους θα ήμουν κι εγώ σαν κι αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας».

Για τον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» τον οποίο χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει στην ανάρτησή του: «όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον “Ντάνιελ”. Ήμουνα μέσα στον κόσμο. Βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες- χορηγούς εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη συγγνώμη για την “έλλειψη σεμνότητας”».

Για την αναφορά στον Τάιλερ Μακμπεθ, ο Στέφανος Κασσελάκης λέει: «Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Kasselakis (@skasselakis)

Τάιλερ Μακμπέθ σε Τσίπρα: Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για την προώθηση της «Ιθάκης»

Ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, μετά την δημοσιοποίηση του αποσπάσματος από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έκανε ένα story στο instagram και ζητάει από τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντάς τον mention, να μη χρησιμοποιεί το όνομά του για σκοπούς προώθησης και μάρκετινγκ του βιβλίου του «Ιθάκη».

Βιβλίο Τσίπρα: «Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας» – Το παρασκήνιο της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το σχόλιο Καμμένου για την «Ιθάκη»

«Ο Πάνος Καμμένος στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου και στήριξε τη λειτουργία της κυβέρνησης μας χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή συνοχή της», τονίζει μεταξύ άλλων στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον πρώην κυβερνητικό εταίρο του, ενώ αποκαλύπτει τον λόγο που δεν προχώρησε η συνεργασία με τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του, κάνει ειδική αναφορά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όταν είχε δύο ραντεβού: ένα με τον Πάνο Καμμένο και ένα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα, για την συνάντησή του και τα όσα ειπώθηκαν με τον Πάνο Καμμένο στην Κουμουνδούρου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας».

Ο κ. Τσίπρας εξιστορεί λέγοντας πως «πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του… Ηρέμησε, Πάνο! Σ’ ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση». «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω» (σ.σ. απάντησε ο Καμμένος ). Σε άλλο σημείο λέει: «Όμως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: «Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος». «Τι εννοείς;», απαντάει εκείνος, «Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε», του είπε.

Η ανάρτηση Καμμένου για την «Ιθάκη»

Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, φαίνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, με ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά τοποθετημένα πάνω στο εξώφυλλο. «Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…» γράφει ο Πάνος Καμμένος.

Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες….. pic.twitter.com/bqwJ7JklDY — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 24, 2025

Η αναφορά Τσίπρα στον Ομπάμα

Σημειώνεται ότι στις 760 σελίδες του βιβλίου του «Ιθάκη», που κυκλοφορεί σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια της δύσκολης διαπραγμάτευσης του 2015 με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Μάλιστα αναφέρεται και στο τηλεφώνημα που έλαβε από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα όσο ο Αλέξης Τσίπρας βρισκόταν στις Βρυξέλλες.

«Στις Βρυξέλλες δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Ήμουν στο ξενοδοχείο, λίγο πριν αναχωρήσω για τη Σύνοδο. Αφού μου έδωσε συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μου είπε: “Έχω ένα καλό και ένα κακό νέο να σου μεταφέρω”.

“Να ξεκινήσουμε από το καλό;”

“Το καλό είναι ότι μετά τη νίκη σου στο δημοψήφισμα, είσαι ο κυρίαρχος των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα”.

“Και το κακό;”

“Το κακό νέο είναι ότι έχουν συσπειρωθεί απέναντι σου δυνάμεις που θέλουν σήμερα να τορπιλίσουν τη διαπραγμάτευση και τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει ένα ισχυρό μπλοκ, που θέλει, για λόγους κυρίως πολιτικούς, να μην ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση σήμερα και να οδηγηθείτε στο εθνικό νόμισμα. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, αλλά ένα πράγμα που ζητώ, να είσαι ψύχραιμος. Και να ξέρεις ότι εμείς θα είμαστε καθ’ όλη τη διάρκεια on board, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρασκηνιακά θα παρέμβουμε αν χρειαστεί”…».

Χαρίτσης στον Realfm 97,8: Ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα με ακριβή τρόπο – Αν είχε παραμείνει θα ήταν μία διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και την αποκάλυψη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός του είχε προτείνει να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρότεινε στον Αλέξη Χαρίτση να αναλάβει τα ηνία του κόμματος ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι. Τουλάχιστον το συγκεκριμένο απόσπασμα που έχω διαβάσει είναι ακριβές. Περιγράφει τα γεγονότα με τρόπο ακριβή έτσι όπως έγιναν, οπότε επ’ αυτού μπορώ να το επιβεβαιώσω».

Σε ερώτηση γιατί αρνήθηκε τότε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Χαρίτσης είπε ότι «δεν νομίζω ότι μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το τότε με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, στο τέλος του 2025. Μιλώντας με τα τότε δεδομένα εγώ μπορώ να σας πω ότι προφανώς ήταν μία εξέλιξη η οποία και προσωπικά με προβλημάτισε και με βασάνισε πάρα πολύ. Δεν πήρα κάποια απόφαση ελαφρά τη καρδία. Θεώρησα, όμως, ότι σε εκείνες τις συνθήκες και έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον, μια δικιά μου υποψηφιότητα χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία – πρέπει να σας πω ότι αιφνιδιάστηκα και δεν είχε γίνει καμία αντίστοιχη πολιτική, ούτε επιτρέψτε μου να πω και προσωπική προετοιμασία – δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει την ακριβώς ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος στις τότε συνθήκες, έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα».

Και συνέχισε: «Βεβαίως από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Είχαμε και την εξέλιξη και τη διάλυση ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου (…), αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε νομίζω τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε νομίζω εγώ το είχα πει τότε και στον Αλέξη Τσίπρα ότι έπρεπε να παραμείνει. Θεωρώ ότι θα ήταν μια διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα όχι μόνο για την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη χώρα συνολικότερα αν είχε παραμείνει και αυτά τα δύο χρόνια είχε ακολουθηθεί μία διαφορετική πορεία».

Ερωτηθείς αν βλέπει θετικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «κατ’ αρχάς το αν θα επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι στις σημερινές συνθήκες, που κακά τα ψέματα κανείς δεν φανταζόταν πριν δύο χρόνια ούτε εγώ – δεν θέλω να το παίξω μετά Χριστόν προφήτης- όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Έχει έρθει ο κόσμος τα πάνω κάτω (…) και δεν αναφέρομαι μόνο στα εσωτερικά αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα».

«Βλέπουμε στην χώρα μας μία κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία ουσιαστικά έχει μετατραπεί αυτά τα δύο χρόνια, πατώντας πάνω στο περίφημο 41%, σε καθεστώς. Απέναντι σε όλα αυτά το ζήτημα της επιστροφής ή της ενεργοποίησης και ενός πολιτικού με την εμπειρία και με την μεγάλη διαδρομή που έχει ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με το τι απαντήσεις δίνεις στις πολύ μεγάλες ανάγκες του σήμερα και στα πολύ μεγάλα ερωτήματα του σήμερα. Θα είναι οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν και δώσαμε αν θέλετε συλλογικά την περίοδο ’19-’23, μία λογική μέσου όρου, στροφής στο Κέντρο και μια λογική να τους ικανοποιήσουμε όλους; Νομίζω δεν ανταποκρίνονται αυτού του τύπου οι απαντήσεις στις σημερινές συνθήκες. Σήμερα θέλει πάρα πολύ ξεκάθαρες θέσεις απέναντι σε μια κοινωνία που ασφυκτιά», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Για το αν πιστεύει τελικά ότι σήμερα δεν αρκεί ένα «άνοιγμα» στο Κέντρο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξήγησε ότι «νομίζω ότι δεν αρκεί. Μπορεί σε διαφορετικές περιόδους αυτό να ήταν μία διέξοδος. Νομίζω ότι τα προβλήματα σήμερα είναι τόσο ασφυκτικά, η πίεση η κοινωνική είναι τόσο μεγάλη στο στεγαστικό, στην ακρίβεια, στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν μπορείς να πας με λογικές να τα έχω καλά με όλους, με λογικές του μέσου όρου. Εδώ χρειάζονται τομές. Χρειάζεται ρήξη. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό αλλά και ριζοσπαστικό ταυτόχρονα».

Για τα εσωκομματικά προβλήματα στην Νέα Αριστερά που προκαλεί το δίλημμα εάν το κόμμα θα συνεργαστεί ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε: «Ο στόχος ο δικός μας και το έχουμε πει και το έχουμε καταγράψει και στη συνεδριακή μας απόφαση ήδη από πέρσι είναι ακριβώς η διαμόρφωση ενός μεγάλου, πλατιού μετώπου των δυνάμεων της Αριστεράς, της πληθυντικής Αριστεράς από την αριστερή Σοσιαλδημοκρατία μέχρι την ριζοσπαστική Αριστερά ακριβώς για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις πολύ μεγάλες προκλήσεις του σήμερα. Δεν έχει κανένας μαζικές λύσεις ούτε κανένας μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο».

«Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μας εμείς κάνουμε τη συζήτηση ανοιχτά, δημοκρατικά, συλλογικά. Και εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που είναι τα πράγματα τόσο απολύτως ξεκάθαρα που μπορείς με φανατισμό να απορρίψεις ή να επιδοκιμάσεις μία πρόταση ή μία λογική», υπογράμμισε.

«Αυτό, όμως, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως σαφές είναι -και γι’ αυτό πιέζει η κοινωνία- ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση στη Δεξιά. Δεν πρέπει, αυτό το έχω πει κατ’ επανάληψη η ΝΔ επ’ ουδενί να έχει τρίτη ευκαιρία γιατί τότε αυτός ο καθεστωτισμός που βλέπουμε σήμερα θα περάσει σε μία άλλη κατάσταση, η οποία θα είναι εξαιρετικά απειλητική για την ίδια την θεσμική ομαλότητα στη χώρα μας», κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ακούστε το ηχητικό: https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-24-Aλέξης-Χαρίτσης-Χατζηνικολάου.mp3

Κατρούγκαλος: Διάβασα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και ξέροντας τα γεγονότα είναι τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», σχολίασε σε συνέντευξή του ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

Μιλώντας στο Action 24, ανέφερε «όπως διάβασα το βιβλίο και ξέροντας τα γεγονότα είναι τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό, όσο μπορεί να είναι κανείς στη φουρτούνα των γεγονότων. Όταν έφυγα, είχα υπερασπιστεί τότε αυτό που θεωρούσα σωστό».

«Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας τίμιος και καλός άνθρωπος» πρόσθεσε. «Γιατί έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση; Η απάντηση είναι μία, λόγω του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι δεν ήταν συμπαγές κόμμα και κάνει μια αυτοκριτική και ο Αλέξης Τσίπρας γιατί δεν τα κατάφερε» σημείωσε.

«Συμφωνώ με την ανάλυση του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο Νίκος Παππάς έπρεπε να διευκολύνει και να μην συμμετέχει στα ψηφοδέλτια. Πιστεύω ότι ήταν αθώος, λέω όμως ότι διαμορφώθηκε ένα γεγονός που ήταν βάρος εκείνη την περίοδο» τόνισε.

Ο πρώην υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο «Ιθάκη»: «Ανεβαίνοντας με τα πόδια της σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: “Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος”. “Τι εννοείς;”. Τελείωσε τα βρήκαμε”. Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, και έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση».

«Πρώτα πρώτα υπήρχε η αναγκαιότητα να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση. Δεύτερον, ακόμα κι αν δεν γινόταν το ατύχημα στη σκάλα, έχω πολλές αμφιβολίες αν ο κ. Θεοδωράκης θα δεχόταν να μπει σε μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε ότι εκείνη την εποχή ανήκε σε αυτό που λέμε εμείς που είμαστε κριτικοί σε αυτό το ρεύμα, στους λεγόμενους ακροκεντρώους» δήλωσε ο κ. Κατρούγκαλος σχετικά με το απόσπασμα.

Όπως επισήμανε, εκείνη την εποχή η συνεργασία με το κόμμα του Πάνου Καμμένου «ήταν μονόδρομος».

«Τα βασικά θέματα των εκλογών του Ιανουαρίου ήταν τι θα γίνει με τη λιτότητα και τα μνημόνια και τι θα γίνει με το σύστημα της διαφθοράς. Και στα δύο, το κόμμα του κ. Καμμένου είχε ανάλογες θέσεις με τις δικές μας. Εγώ και τώρα αν με ρωτήσετε αν ήταν σωστή η αντιμνημονιακή πολιτική που είχαμε, η απάντησή μου είναι ναι. Τα μνημόνια ήταν συμπυκνωμένος φιλελευθερισμός και πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις πολιτικές γιατί διαλύουν τις κοινωνίες» τόνισε ο πρώην υπουργός.

Σκουρλέτης για βιβλίο Τσίπρα: Δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στην εκλογική συντριβή

Την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο του «Ιθάκη», δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, διατύπωσε ο Πάνος Σκουρλέτης, ενώ υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει στην πολιτική σκηνή έχοντας αποστασιοποιηθεί από την Αριστερά.

«Εύχομαι καλές πωλήσεις στο βιβλίο, θα πάω να το πάρω σήμερα, νομίζω πως αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του 2023. Αυτό είναι το βασικότερο. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με έναν θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα» σχολίασε ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στο Action 24.

Ο κ. Σκουρλέτης παραδέχθηκε πως στη διαπραγμάτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για το 3ο Μνημόνιο, ηττήθηκε, καθώς έλεγε πως θα σταματήσει τις πολιτικές της λιτότητας, κάτι που δεν κατάφερε. «Προφανώς δεν ήταν η δικαίωση των όσων προσδοκούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει θα σταματήσει την πολιτική της λιτότητας. Δεν τα κατάφερε αυτά. Μπορεί να εφάρμοσε ένα πολύ πιο ήπιο κατά τη γνώμη μου μνημόνιο, αλλά ο κόσμος δεν κάνει αυτόν τον διαχωρισμό γιατί η επιβάρυνση ήταν σωρευτική». Εκ των πραγμάτων η επιλογή Βαρουφάκη ήταν λανθασμένη, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η διαπραγμάτευση που έκανε μέσα από τον προσωπικό του τόνο και τους προσωπικούς του ισχυρισμούς ίσως κατασπατάλησε πολύτιμο χρόνο.

Η υπόθεση Novartis

«Νομίζω πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση η αυτοκριτική του Τσίπρα για τη Novartis. Δεν είχαμε όλη την ίδια γνώση των πραγμάτων που κατέληξαν τελικά στην παραπομπή των προσώπων τότε, που φάνηκε ότι ήταν ατυχής. Ο όλος χειρισμός κατάφερε να είναι ένα αυτογκόλ για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατορθώσαμε ένα υπαρκτό σκάνδαλο να το κάνουμε να λειτουργήσει εις βάρος των καλών προθέσεων που είχε η κυβέρνηση σε σχέση με την ουσία του σκανδάλου. Ήταν ένας λάθος χειρισμός. Δεν είχα άμεση εμπλοκή στις συζητήσεις, δεν ήμουν στο στενό κύκλο των ανθρώπων που πήραν αυτές τις αποφάσεις», ανέφερε ο Πάνος Σκουρλέτης για την υπόθεση Novartis.

Τι είπε για την τραγωδία στο Μάτι

Σε ερώτηση αν γνώριζαν ότι υπήρχαν θύματα στο Μάτι την ώρα της σύσκεψης ο Πάνος Σκουρλέτης απάντησε «στο Μάτι έχουμε κάτι που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με ένα ακραίο φαινόμενο, σε συνδυασμό με ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή εδώ και χρόνια». Στην επισήμανση του Νίκου Υποφάντη ότι ο ίδιος λόγω του ρεπορτάζ γνώριζε από τις 7:30 το απόγευμα ότι υπήρχαν θύματα, ο κ. Σκουρλέτης απάντησε πως «τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες είχαμε και εμείς. Πιο γρήγορη ήταν η ενημέρωση από τα κανάλια, διότι εγώ δεν συμμετείχα στον θάλαμο επιχειρήσεων. Ήταν ένας σχεδιασμός που ήταν εντελώς λάθος στημένος».

Τέλος αναφορικά με την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «η αίσθηση μου από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι επιστρέφει μεν, αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το χώρο της Αριστεράς, την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μία ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».

Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Μεγάλη αλαζονεία, ούτε μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες – Τι είπε για τη σύγκριση με τον «Χάρι Πότερ»

Για μεγάλη αλαζονεία έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» το οποίο κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία.

«Αν ο κ. Τσίπρας ήταν ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα Καρλ Μαρξ, που έχει πει ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία, και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα», αλλά επειδή δεν είναι -αυτή τη στιγμή τουλάχιστον- ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω στον Γκράουτσο Μαρξ, ο οποίος όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, είχε πει ότι «από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου, δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω».

Δεν είναι αστείο προφανώς γιατί οι πολίτες που υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές, δεν γελάμε, η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δισ. δεν γελάμε, όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως οι συγγενείς στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου, και όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία», είπε αρχικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Βλέπω μία πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μία συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες, και όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μία χώρα – δεν είναι και τόσο έντιμο, θεωρώ, να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για τη σύγκριση της «Ιθάκης» με την εκδοτική επιτυχία του Χάρι Πότερ, απάντησε: «Δεν είμαι βιβλιοκριτικός. Να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ, στο Χόγκουαρτς, η εκπαίδευση ήταν δωρεάν, ενώ εμάς η εκπαίδευση μας στοίχισε τουλάχιστον 120 δισ».

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Το βιβλίο του Τσίπρα εμπορικά θα πουλήσει, πολιτικά μου φαίνεται λίγο ακατανόητο

Για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, τις δημοσκοπήσεις αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Υγείας είπε ότι «εμπορικά θα πουλήσει πολύ το βιβλίο. Από την ώρα που έχει τόσο πολύ κουτσομπολιό και κατηγορεί τόσο κόσμο, χαμός θα γίνει. Ο Έλληνας ψοφάει για αυτά. Εμπορικά θα πάει πάρα πολύ καλά. Πολιτικά μου φαίνεται λίγο ακατανόητο».

«Ο κ. Τσίπρας δεν είναι κάποιος που έκλεισε την καριέρα του και αποχωρεί. Είναι κάποιος που λέει ότι θέλει να ξανακατέβει, έτσι δεν είναι; Άρα εδώ μας λέει δύο πράγματα. Ένα μας λέει ότι είναι παντελώς ανίκανος να επιλέγει συνεργάτες, διότι αν ο Λαφαζάνης ήταν ‘ούφο’ που δεν είχε καταλάβει ότι ο Μεντβέντεφ δεν είναι κομμουνιστής και η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ήσυχος, αν ο Πολάκης είναι αυτός που είναι, αν η Αχτσιόγλου είναι αυτή που είναι, αν ο Βαρουφάκης ήταν αυτός που ήταν, ποιος τους διάλεξε όλους αυτούς; Εγώ τους διάλεξα; Εσείς τους διαλέξατε; Ο Τσίπρας τους διάλεξε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Τις επόμενες 10 -15 μέρες ξέρετε με τι θα ασχοληθεί η Ελλάδα; Θα του απαντήσει η Ζωή, θα του απαντήσει ο Βαρουφάκης, θα του απαντήσει ο Λαφαζάνης, θα του απαντήσει η Αχτσιόγλου. Θα ξαναπαντήσουν κάποιοι κύκλοι Τσίπρα. Αυτά δεν θα γίνουν;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας.

Σε σχόλιο ότι δεν στεναχωριέται για αυτή τη δημόσια συζήτηση που διευρεύνεται για το βιβλίο ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Σιγά μη κλάψω. Όχι δεν θα κλάψω αλλά τι να σας πω μου φαίνεται ακατανόητο».

«Εάν ο Τσίπρας δεν είχε διαλέξει τον Βαρουφάκη για υπουργό Οικονομικών στη πρώτη διακυβέρνηση και είχε διαλέξει τον Τσακαλώτο ή ακόμη καλύτερα εγώ πιστεύω τον Δραγασάκη, τότε θα ήταν άλλη η εξέλιξη και του Τσίπρα και της Ελλάδος. Διότι αυτοί θα είχαν υπογράψει τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους από την αρχή, θα είχαμε γλιτώσει το δημοψήφισμα, τα capital controls. Θα είχε η Ελλάδα ανάπτυξη 2%, 3% από το ’15. Θα ήταν αλλιώς τα πάντα. Το μεγάλο του λάθος στην πραγματικότητα ήταν ο Βαρουφάκης», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Εγώ δεν υποτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που κατεβαίνει και κάνει κόμμα και η μακροπρόθεσμη επίδραση της επιλογής του θα φανεί πολύ γρήγορα διότι αυτό που θα συμβεί είναι το εξής: μόλις ανακοινώσει με το καλό το κόμμα του θα βγουν μια σειρά δημοσκοπήσεων. Όσο και να πάρει 7%, 8%, 10% (…) θα κόψει από το ΠΑΣΟΚ 2 -3 μονάδες. Θα πάει ο Ανδρουλάκης από το 13% στο 10% αν είναι τυχερός. Αν είναι άτυχος θα πάει στο 9,8%. Μόλις πέσει ο Ανδρουλάκης θα βγει ο Δούκας θα βρίζει τον Ανδρουλάκη. Θα βγει ο Γερουλάνος θα βρίζει τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Θα βγει η Διαμαντοπούλου θα πει κάτι κεντρώο. Αυτά θα γίνουν σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν αυτά που σας είπα όλα. Και θα είναι η ΝΔ από την μία η σταθερή παράταξη του τόπου όπως είναι και από την άλλη μία σειρά κομμάτων της αντιπολιτεύσεως που θα πλακώνονται όλοι με όλους», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Τσίπρας θα ενώσει την Κεντροαριστερά ο υπουργός Υγείας εξήγησε: «Να ενώσει ο Τσίπρας ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Πρώτα από όλα όλοι αυτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα τους πάρει μαζί του, που τους έχει βρίσει στο βιβλίο του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, δεν θα κάνουν κάτι αντίπαλο του Τσίπρα; Δηλαδή τι θα πουν αποχωρούμε από την πολιτική, δεν μας γουστάρει ο Τσίπρας; Δεν υπάρχει περιθώριο ένωσης εδώ. Εδώ αν καταφέρει κάποιος να τους ενώσει κάποια στιγμή στο μέλλον είναι επειδή θα πάρει πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο Τσίπρας τόσο μεγάλο ποσοστό δεν έχει άρα η παρουσία του θα είναι αρκετή για να τους βάλει σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας όλους μαζί και το ΠΑΣΟΚ».

«Όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και δεν το λέω καθόλου αλαζονικά, το λέω γιατί το πιστεύω, δεν υπάρχει καμία άλλη κυβερνητική πρόταση πλην της ΝΔ. Δεν βλέπω άλλη εγώ. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να είχε πιο παραγωγική στάση και να μην είχε αυτή τη γραμμή ότι δεν συνεργάζομαι με τίποτα με τον Μητσοτάκη. Θα ήταν πολύ πιο ελπιδοφόρο για το πολιτικό μας σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει μία στάση ταλιμπάν», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ακούστε το ηχητικό: https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-24-Aδωνις-Γεωργιάδης-Χατζηνικολάου.mp3

Θεοδωράκης για το βιβλίο Τσίπρα: «Ως μυθιστόρημα είναι ωραίο» – Τι είπε για τη συνάντησή τους το 2015 και την «ατάκα» Λαφαζάνη

Για τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 μίλησε ο Σταύρος Θεοδωράκης, τονίζοντας ότι τα όσα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του για το τετ-α-τετ τους δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα. «Ως μυθιστόρημα είναι ωραίο» είπε για το βιβλίο «Ιθάκη».

Τι αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του

«Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: “Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος”.

Με τον Θεοδωράκη να απαντά: “Τι εννοείς;”

Και τον Λαφαζάνη να του λέει: “Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε τα βρήκαμε”.

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγενείας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες σχεδόν στο πόδι, κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση.

Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένη τη συμμετοχή Καμμένου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον πείσω να συμμετάσχει και αυτός. Έχει όμως την ιστορική του αξία το γεγονός ότι η απόφασή του να μην πάρει τον ανελκυστήρα και να ανέβει από τις σκάλες στέρησε τη δυνατότητα έστω να κουβεντιάσουμε πριν διαφωνήσουμε».

Θεοδωράκης: Μετέθεσαν μιάμιση ώρα το ραντεβού μας για να γίνει η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο

«Δεν είναι ακριβώς έτσι, το περιγράφει σαν μυθιστόρημα. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Εγώ έχω το πρώτο ραντεβού εκείνης της ημέρας. Η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού αναβάλλει το ραντεβού για 1-1,5 ώρα. Να καθυστερήσω δηλαδή και να μην πάω στην Κουμουνδούρου. Ερχόμενος λοιπόν στην Κουμουνδούρου έχω μάθει από τα ραδιόφωνα ότι ο κ. Καμμένος έχει βγει και έχει ανακοινώσει την κυβέρνηση» ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης.

«Για να γίνει ένας γάμος πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός. Ήμουν ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή. […] Δεν υπήρχε περίπτωση το “Ποτάμι” να συμμετείχε σε μια κυβέρνηση τον Ιανουάριου του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ» συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Το γραφείο του Τσίπρα είναι σε όροφο που δεν φτάνουν όλα τα ασανσέρ. Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε στον 4ο – 5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τις σκάλες. Στον διάδρομο έξω από το γραφείο του Τσίπρα, συναντώ τον κ. Λαφαζάνη και τον κ. Παππά, που ήταν “μεθυσμένοι” από τη συγκρότηση κυβέρνησης. Μου είπαν “έχουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο”. Δεν νομίζω ότι υπήρξε η φράση “πρόλαβε ο άλλος”»

«Έχω κρατήσει και εγώ το δικό μου ημερολόγιο το οποίο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όταν πήγα στο γραφείο του, ο Τσίπρας μου είπε ότι έχει συμφωνία με τον Καμμένο και θα κάνουν κυβέρνηση. Απάντησα ότι εγώ δεν συμπράττω σε αυτήν την διακυβέρνηση», κατέληξε ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Βιβλίο Τσίπρα: Η αναφορά στον διάλογο με την Φώφη Γεννηματά το 2015 και η διάψευση του Μανώλη Όθωνα – «Καμία νύξη για συνεργασία δεν υπήρξε»

Ανάρτηση έκανε ο Μανώλης Όθωνας, στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά απαντώντας στα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» για την αείμνηστη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Ο Μανώλης Όθωνας αναφέρεται χαρακτηριστικά στον διάλογο που περιγράφει πως είχε ο Αλέξης Τσίπρας με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ο ισχυρισμός Τσίπρα πως «διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη του αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ» δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η ανάρτηση του Μανώλη Όθωνα

«Τσίπρας – Φώφη: Μια οφειλόμενη (στην αλήθεια) απάντηση.

Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί. Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκαλιάσμα του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια – τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε.

Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση «προοδευτικής» κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο «όχι» θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Πράγματι, με την Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν «πρόσχημα», αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση. Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα.

Επίσης ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό, τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια.

Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα. Στα ιστορικά μυθιστόρημα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο».

Κουτσούμπας για βιβλίο Τσίπρα: Επιχειρεί με όρους πολιτικού κουτσομπολιού να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διάρκεια του χαιρετισμού του το βράδυ της Δευτέρας στην παρουσίαση του βιβλίου της Σωτηρίας Μαραγκοζάκη «Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος» από τις εκδόσεις «Ειρήνη, στο οποίο η συγγραφέας καταγράφει τη ζωή του Νίκου Βαβούδη, πραγματοποίησε μια αναφορά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας τα εξής:

«Δυστυχώς, σήμερα μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση βιβλία πολιτικών, όπως είναι και το βιβλίο του κ. Τσίπρα, που με όρους κυρίως πολιτικού κουτσομπολιού, επιχειρεί, όχι μόνο να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να κάνει μια δήλωση νομιμοφροσύνης στο σύστημα, έτσι ώστε το τελευταίο να τον ξαναεμπιστευτεί στο πλαίσιο των διεργασιών ανασύνθεσης που γίνονται.

Δεν θα είχε καμία μεγάλη σημασία να ασχοληθούμε με τα όσα γράφει, αν δεν υπήρχαν στο βιβλίο του αναφορές για τη στάση που κράτησε το ΚΚΕ απέναντί του, το οποίο αποκάλυπτε ότι ο κ. Τσίπρας υπηρέτησε με μεγάλη συνέπεια το σύστημα και μάλιστα σε μια δύσκολη γι αυτό περίοδο, όπως ήταν αυτή της κρίσης, καλλιεργώντας αυταπάτες ότι μια κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού μπορεί δήθεν να ανακουφίσει τον λαό.

Φανταστείτε τότε το ΚΚΕ να είχε δώσει στήριξη σε αυτόν τον τραγέλαφο που περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου του κ. Τσίπρα, όλον αυτόν τον ορυμαγδό της κοροϊδίας που τελικά απογοήτευσε λαϊκές ριζοσπαστικές δυνάμεις και που σήμερα ο Τσίπρας προσπαθεί να το φορτώσει σε κάποιους συνεργάτες του για να βγει λάδι ο ίδιος.

Το ΚΚΕ καθημερινά επιτελεί το έργο του, αναλαμβάνοντας τη σοβαρή πολιτική ευθύνη της ενημέρωσης, της οργάνωσης και κινητοποίησης του ελληνικού λαού απέναντι σε κάθε είδους αστική κυβέρνηση που υπηρετεί την καπιταλιστική εξουσία, γιατί το κρίσιμο σήμερα είναι να μη χαθεί άλλος χρόνος, να παλέψουμε για τη νέα κοινωνία της ευημερίας, της ειρήνης, της προόδου, τον σοσιαλισμό».