Έρχεται σύγκρουση Τσίπρα – Πολάκη – «Λέει ψέματα και πολλές ανακρίβειες, προφανώς θα απαντήσω»

Με μία οργισμένη ανάρτηση, ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του λέει ψέματα και ανακρίβειες, ενώ προαναγγέλλει πως θα ακολουθήσει σκληρή απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω από την ανάρτησή του τον Φεβρουάριο του 2023, που ήταν – και καλά, όπως σημειώνει- η αιτία για την προσωρινή απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας αφήνει αιχμές κατά του βουλευτή Χανίων σε διάφορα σημεία του βιβλίου του, όπως για παράδειγμα όταν αναφέρεται στις δύο φορές που βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα να τον απομακρύνει. Η πρώτη ήταν η περίοδος της πανδημίας όταν ο βουλευτής Χανίων είχε χαράξει γραμμή για τα εμβόλια σε σύγκρουση με την κεντρική γραμμή. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι προτίμησε να τον μεταπείσει, όπως και έγινε με τον Πολάκη να φτάνει να κάνει ο ίδιος το εμβόλιο, όμως η ζημιά είχε γίνει. Τη δεύτερη φορά ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, όταν ο Πολάκης, όπως αναφέρει ο Τσίπρας, προσπάθησε να του επιβάλει δικό του υποψήφιο στα Χανιά, ενώ μετά την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για το Νίκο Παππά προχώρησε στην ανάρτηση στοχοποίησης 13 δικαστών και 15 δημοσιογράφων. Σε ό,τι αφορά το «μπαϊράκι» Πολάκη στις αρχές του 2023 και με εκλογές μπροστά, ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι εξοργίστηκε και φτάνοντας στην απόφαση να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίων. Απόφαση από την οποία τον διέσωσαν οι εξελίξεις – το δυστύχημα στα Τέμπη – αλλά και οι εσωκομματικές τάσεις, όχι μόνο οι συνοδοιπόροι του, αλλά και οι αντίπαλοί του, αφού όλοι θεωρούσαν ότι αυτή η απόφαση θα επέφερε απώλειες στις εκλογές.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας αναφέρεται τόσο στην επίθεση που είχε εξαπολύσει πριν από τις ευρωεκλογές του 2019 στον υποψήφιο της ΝΔ Στέλιο Κυμπουρόπουλο, όσο και νωρίτερα στην ψήφιση του νόμου για την ταυτότητα φύλου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα που ακολουθεί με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου επί ΣΥΡΙΖΑ: «Αργότερα, βέβαια, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πάντα αιτία της στάσης του το θυμικό, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανός να το συγκρατεί. Ο ίδιος άνθρωπος, που έδειχνε τότε τέτοια συμπεριφορά σε ένα νομοσχέδιο αξιακό για μας (σ.σ. για την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια), λίγα χρόνια αργότερα θα πρωτοστατούσε στην υποστήριξη της υποψηφιότητας Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ».

Αιχμηρός είναι ο κ. Τσίπρας και για τη στάση του Παύλου Πολάκη στο θέμα του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. «Αρκετοί είχαν εισηγηθεί τότε να τον διαγράψω. Η παρέκκλισή του από τη γραμμή μας για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα συνιστούσε όντως πολύ σοβαρό ατόπημα. Τελικώς, όμως, αν και ομολογώ ότι το σκέφτηκα πολύ, δεν αποφάσισα κάτι τέτοιο. Προσπάθησα να τον πείσω ότι, με υγειονομικούς όρους, η αμφισβήτηση των εμβολίων εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και, με πολιτικούς όρους, έκανε κακό στην κοινή μας προσπάθεια, προκαλούσε σκληρές επιθέσεις εναντίον μας, έθετε σε αμφισβήτηση την ειλικρίνεια της στάσης μας», αναφέρει.

Σύμφωνα με την αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στο βιβλίο του, ο Παύλος Πολάκης επέδειξε εκβιαστική στάση και είχε απαίτηση το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά να στελεχωθεί από φιλικά του πρόσωπα:

«Κάτι παρόμοιο υποδήλωνε η απαίτηση του Παύλου Πολάκη να στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο των Χανίων από φιλικά σε αυτόν πρόσωπα, ώστε όχι απλά να εκλεγεί ο ίδιος αλλά να περιορίσει την πιθανότητα εκλογής του Σταθάκη που ανήκε στην άλλη πλευρά της εσωκομματικής σκακιέρας. Και παρόμοια περιστατικά είχαμε και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες και από τις δύο βασικές τάσεις.

Ο Πολάκης όμως έφτασε στο σημείο να διατυπώσει δημόσια την εκβιαστική του απαίτηση. Αισθανόμουν πλέον πως η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι. Αποφάσισα λοιπόν να μην ανακοινώσω την υποψηφιότητά του στα Χανιά και να αφήσω ανοιχτό το ζήτημα, με την πρόθεση, αν χρειαστεί, να τον αποκλείσω από το ψηφοδέλτιο», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» και συνεχίζει:

«Φυσικά, ακολούθησαν έντονες ζυμώσεις, πιέσεις και παρασκηνιακές συζητήσεις. Υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας οδυρμός για το τι θα σήμαινε η απουσία του Πολάκη από τα ψηφοδέλτια: ότι θα προκαλούσε αποσυσπείρωση, ότι θα «καταστρεφόμασταν» χωρίς αυτόν στην Κρήτη, ότι θα άνοιγε νέο κύκλο εσωκομματικής κρίσης.

Το οξύμωρο είναι ότι ο οδυρμός διαπερνούσε όλες τις τάσεις. Η επιθυμία τους ήταν να ορίζουν οι τάσεις και όχι ο Πρόεδρος και τα συλλογικά όργανα τους υποψήφιους. Κι αυτή η επιθυμία αποδείχτηκε ισχυρότερη από τις διαφορές τους. Τελικά, κάτω από το βάρος αυτών των πιέσεων, ο Πολάκης παρέμεινε υποψήφιος, αφού υποχώρησε στις απαιτήσεις του για το ψηφοδέλτιο».

Ο βουλευτής Χανίων μνημονεύεται και σε άλλο σημείο του ίδιου κεφαλαίου της «Ιθάκης».

Εκεί αναφέρεται: «…έκανε ένα ακόμα «θαύμα» ο Πολάκης. Παίρνοντας θάρρος από το κλίμα κομματικού πατριωτισμού που είχε δημιουργηθεί, θεώρησε πως έπρεπε να πει τα δικά του, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση, στοχοποιώντας δεκατρείς δικαστές και δεκαπέντε δημοσιογράφους, όλους με τις φωτογραφίες των προσώπων τους και λεζάντα: «Το βαθύ κράτος… αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά».

Αυτό προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ένας ολόκληρος κόσμος, και όχι μόνο οπαδοί της Δεξιάς, εξαγριώθηκε. Και μέχρι να μπορέσουμε να απορροφήσουμε το πλήγμα από την καταδίκη του Παππά, βρεθήκαμε απολογούμενοι, με την πλάτη στον τοίχο.

Εξοργίστηκα. Έβγαλα μια ανακοίνωση με την οποία τον έθετα εκτός ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα αντιδράσεις από όλες τις πλευρές μέσα στο κόμμα. Όχι μόνο οι συνοδοιπόροι του Πολάκη, αλλά και οι εσωκομματικοί αντίπαλοί του, αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα στην απόφαση αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η «Ομπρέλα» ήταν που τον καταδίκασε. Με δυο λόγια, το ατόπημα του Πολάκη ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία της Ν.Δ. να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση που τον έθετε εκτός ψηφοδελτίων ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία των τάσεων να πλήξουν εμένα.

Εντέλει, για άλλη μια φορά πήραν τα ίδια τα γεγονότα να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων. Την επομένη της αποπομπής Πολάκη από τα ψηφοδέλτια έλαβε χώρα η τραγωδία των Τεμπών, που άλλαξε δραματικά το κλίμα. Μετά την πρώτη παγωμάρα, διαμορφώθηκε στην κοινωνία ένα κύμα οργής και μια διάθεση κινητοποίησης. Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν εναντίον της Κυβέρνησης για το έγκλημα».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Στην ανάρτησή του, στην οποία σχολιάζει την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει:

«Εκοιλοπόνιε το «βουνό» και ….

Λέει και ΨΕΜΜΑΤΑ όμως….πολλά..και ανακρίβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανώς θα απαντήσω !

Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες !

Υγ .(Για αρχή)

Προφανώς και δεν παίρνω ούτε ΛΕΞΗ πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια…

Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο 19-23, αλλά και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες!! Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει! Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορούσε εμένα!!.»