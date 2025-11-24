«Bοηθήστε, βγαίνω δύσκολα» – Η ατάκα υπουργού στις συναντήσεις του

Έκκληση για στήριξη φαίνεται ότι απευθύνει υπουργός της κυβέρνησης στους συνομιλητές του, σε διάφορες συναντήσεις που πραγματοποιεί, καθώς μάλλον αισθάνεται άγχος από τώρα σχετικά με την εκλογή του. Σύμφωνα με το “Θεωρείο”, ο υπουργός το έχει καταλάβει ότι εκλογικά θα ζοριστεί. Αποτέλεσμα είναι ότι στις περισσότερες θεσμικές συναντήσεις που κάνει για το χαρτοφυλάκιό του, στο τέλος ρίχνει ένα μήνυμα με νόημα. «Παιδιά, βοηθήστε, γιατί βγαίνω δύσκολα», λέει στα ραντεβού του.

Την ίδια ώρα, στελέχη της Ν.Δ. από διάφορες περιοχές της χώρας μετέφεραν στη στήλη πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μόνο δημοσκοπική καθίζηση, αλλά στις κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν εμφανίζονται καν οι βουλευτές του κόμματος, έστω για την παρουσία, καθώς εδώ και καιρό είναι εξαφανισμένοι.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφεται σε εκδηλώσεις στην Περιφέρεια, όπου παρευρίσκονταν τρεις βουλευτές της Ν.Δ. και κανένας από άλλο κόμμα. «Τι να κάνουν και οι νεοδημοκράτες; Αυτά βλέπουν και τσακώνονται μεταξύ τους», σχολιάζει το “Θεωρείο”.