Παντελής Τουτουντζής: «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μην στεναχωριέμαι με όσα μου γράφουν»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Παντελής Τουτουντζής
Φωτογραφία: Instagram/pantelis_toutountzis

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε ο Παντελής Τουτουντζής. Ο επιτυχημένος make-up artist, που έχει ξεχωρίσει με την δουλειά του στον κόσμο του μακιγιάζ, μίλησε και για τα αρνητικά σχόλια που έχει διαβάσει κάτω από βίντεό του, τα οποία αφορούν την προσωπική του, αναφέροντας πως του «μουτζουρώνουν λίγο την ψυχολογία», ενώ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να τα διαχειρίζεται. Υπενθυμίζεται πως ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια με τον Νάσο Τσιβγούλη, στην οποία πρωταγωνιστούν τα δύο παιδιά τους.

Σε ερώτηση για το αν έχει στεναχωρηθεί ποτέ για τα σχόλια που διαβάζει κάτω από βίντεό του, για τη δική του προβολή της προσωπικής του ζωής, ο Παντελής Τουτουντζής απάντησε: «Έχω πληρώσει πάρα πολλά σε ψυχολόγους για να μην στεναχωριέμαι. Παρ’ όλα αυτά, ναι, μου μουτζουρώνουν λίγο την ψυχολογία».

«Το διαχειρίζομαι κοιτάζοντας μέσα στο σπίτι μου, τα πανέμορφα παιδιά μου, τον πανέμορφο σύζυγό μου, την πανέμορφη ζωή που έχω φτιάξει και αφήνοντάς τα όλα αυτά απ’ έξω!», εξήγησε στη συνέχεια.

23:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

