Κριστιάνο Ρονάλντο – Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Στη Μαδέιρα μετά το Μουντιάλ 2026 ο πολυαναμενόμενος γάμος τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Τζορτζίνα Ροντρίγκες Ρονάλντο
Φωτογραφία: Instagram/georginagio

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, και η αρραβωνιαστικιά του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, ετοιμάζονται για το γάμο τους μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παίκτης της Αλ Νασρ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Jornal da Madeira, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο νησί καταγωγής του ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι του 2026.

Η πόλη Φουνσάλ επιλέχθηκε ως ο χώρος για τον εορτασμό. Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί στον καθεδρικό ναό της Φουνσάλ, ενώ το πάρτι έχει προγραμματιστεί να γίνει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή.

Ο αρραβώνας, έγινε τον Αύγουστο, επιβεβαιώθηκε και περιγράφηκε λεπτομερώς από τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν. «Τα καλά πράγματα έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Νόμιζα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή γιατί είναι η μητέρα των παιδιών μου και το άτομο που αγαπώ περισσότερο», δήλωσε.

Ο Ρονάλντο περιέγραψε την πρόταση γάμου ως μια οικεία και αυθόρμητη στιγμή: «Ήταν μία τα ξημερώματα. Οι κόρες μου κοιμόντουσαν. Ήταν μια όμορφη στιγμή, έκανα μια απλή ομιλία. Δεν είμαι πολύ ρομαντικός, είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο. Είναι η γυναίκα της ζωής μου».

Ο Ρονάλντο ανέφερε επίσης ότι θα σεβαστεί την προτίμηση της Τζορτζίνα για μια πιο διακριτική γιορτή, εξηγώντας ότι στη σύντροφό του «δεν αρέσουν τα μεγάλα πάρτι».

Η ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2016 όταν γνωρίστηκαν σε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη, όπου εργαζόταν η Τζορτζίνα.

 

