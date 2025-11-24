Στάρμερ: «Υπάρχει πρόοδος, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά για την ειρήνευση στην Ουκρανία»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά για να εδραιωθεί η «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Ο Στάρμερ είπε ότι η ομάδα των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, γνωστή ως συμμαχία των προθύμων, θα συζητήσουν για την πρόοδο που έχει γίνει κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη.

«Όλοι είναι απολύτως εστιασμένοι σε αυτό που χρειαζόμαστε για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, και αυτό είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να καθοριστούν από την Ουκρανία. «Επομένως, πρόοδος, ναι, περισσότερη δουλειά πρέπει να γίνει», είπε ο Στάρμερ.

Ο Τουσκ

Καμία συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία «δεν μπορεί να υπονομεύσει την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρώπης» και «καμία συμφωνία δεν πρέπει να αποδυναμώσει την Ουκρανία», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

Ο Τουσκ είπε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας αποδίδουν καρπούς και ότι πρέπει να συνεχιστεί η πίεση προς τη χώρα, καθώς και ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να ενεργεί ενωμένο».

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συνέχισαν τις συνομιλίες στην Ελβετία με σκοπό την κατάρτιση ενός αμοιβαία αποδεκτού ειρηνευτικού σχεδίου, αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν την πρόταση των ΗΠΑ, η οποία θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους ευρωπαίους συμμάχους του ως λίστα επιθυμιών του Κρεμλίνου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο Τραμπ εξέφρασε την ανοιχτή του στάση απέναντι σε ένα από κοινού σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα.

«Και αυτό ακριβώς πέτυχαν χθες στη Γενεύη οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στην Αγκόλα.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αυτές οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη. Χαιρετίζουμε επίσης το προσωρινό αποτέλεσμα. Ορισμένα ζητήματα αποσαφηνίστηκαν, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επιτευχθεί από τη μία μέρα στην άλλη».

Είμαστε ενωμένοι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, μετά την πρόοδο στην Γενεύη.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η συνάντηση της Δευτέρας για τη συζήτηση του θέματος της Ουκρανίας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, «επιβεβαίωσε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία».

«Το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά. Μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχο κράτος, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της. Η επιλογή του πεπρωμένου τους βρίσκεται στα χέρια τους», είπε.

Μιλώντας μαζί της, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία καθώς προχωρούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει στον πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται – διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική».