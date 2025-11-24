ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, έκαναν λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε κοινές δηλώσεις τους λίγο μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δημιουργήθηκε μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τρία βασικά στοιχεία:

  • «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά»
  • «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις»
  • η Ουκρανία είναι αυτή η οποία θα επιλέξει το μέλλον της

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και εξήρε τις προσπάθειες του προέδρου Ζελένσκι και του προέδρου Τραμπ και των αντιπροσωπειών τους εκεί.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Α. Κόστα και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο», που είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

