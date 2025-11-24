Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Αναμένει να δει την εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας – «Δεν έχουμε ενημερωθεί επισήμως»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφορικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα.

Ουκρανία: Σημάδια «προόδου» στη Γενεύη με αλλαγές στο σχέδιο των ΗΠΑ που θεωρήθηκε «φιλορωσικό» – Η «αντιπρόταση» της Ευρώπης

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επεσήμαναν σε κοινή τους ανακοίνωση χθες, Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις επικρίσεις που άσκησαν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκριναν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επισήμως καμία ενημέρωση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Φυσικά παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου που προέρχονται από τη Γενεύη τις τελευταίες ημέρες, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε επισήμως», είπε ο Πεσκόφ.

«Διαβάσαμε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο το οποίο είχαμε δει προηγουμένως. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα (…) Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας» – Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα χαιρετίζουν την πρόοδο στη Γενεύη

Για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προ...
15:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό...
15:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Jimmy Cliff: Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο σπουδαίος ρέγκε τραγουδιστής και «πολιτιστικό σύμβολο» της Τζαμάικα

Ο θρυλικός τραγουδιστής και ηθοποιός Jimmy Cliff, γνωστός για τη συνεισφορά του στη διάδοση τη...
13:33 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: «Ίσως συμβαίνει κάτι καλό» στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει θετική ε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα