Τραμπ: «Ίσως συμβαίνει κάτι καλό» στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει θετική εξέλιξη στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μόλις ένα 24ωρο μετά τις εντατικές διαβουλεύσεις Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε: «Είναι πραγματικά δυνατό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως συμβαίνει κάτι καλό».

Πηγή: Truth Social

Η δήλωσε αυτή έγινε λιγότερο από 24 ώρες έπειτα από προηγούμενη ανάρτησή του, στην οποία επέκρινε την ουκρανική ηγεσία επειδή, όπως είπε, έδειξε «μηδενική ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πηγή: Truth Social

Ωστόσο, έπειτα από μια ημέρα έντονων συνομιλιών την Κυριακή στη Γενεύη, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται πλέον πιο αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος προς το τέλος του πολέμου.

15:42 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

