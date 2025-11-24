Αγρίνιο: Άλογο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και παραμένει τραυματισμένο στην άκρη του δρόμου

Ένα άλογο τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11) στην Αγρινίου – Αμφιλοχίας στο ύψος της Στράτου, και παραμένει αβοήθητο στην άκρη του δρόμου.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στη 1 τα ξημερώματα, όταν ένα κοπάδι αλόγων διέσχιζε την εθνική οδό, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας sinidisi.gr. Ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση το Αγρίνιο παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τα άλογα, παρέσυρε ένα εξ’ αυτών, το οποίο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και δυνάμεις της Πυροσβεστικής που μετέφεραν το άλογο στην άκρη του δρόμου.

Το τραυματισμένο άλογο, που κάποιος ευαισθητοποιημένος πολίτης φρόντισε να σκεπάσει με κουβέρτα, χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης. Ωστόσο, το νομοθετικό κενό που υπάρχει σε σχέση με τη διαχείριση του περιστατικού φαίνεται ότι είναι η αιτία που ακόμα δεν έχει βρεθεί στο σημείο κτηνίατρος ούτε από την πλευρά του Δήμου Αγρινίου ούτε από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την ίδια ώρα, δεν έχει καταστεί δυνατή η μεταφορά του άτυχου ζώου σε προστατευμένο περιβάλλον.

Η εικόνα του αλόγου να σφαδάζει από τους πόνους προκαλεί θλίψη για το περιστατικό και αγανάκτηση για το γεγονός ότι από τα ξημερώματα δεν έχει βρεθεί μια λύση για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Το ζώο δεν αποκλείεται να είναι ένα από τα άγρια άλογα του Πεταλά, για τα οποία πολλές φορές έχει επισημανθεί ότι βρίσκονται υπό συνεχή κίνδυνο όταν κατεβαίνουν στα πεδινά για τροφή. Παράλληλα, κίνδυνο διατρέχουν και οι οδηγοί που βρίσκονται τυχαία μπροστά στα τετράποδα, την ώρα που οδηγούν αμέριμνοι.

Στο συγκεκριμένο τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού, ωστόσο, το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.